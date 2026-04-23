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Comptes de campagne 2025 : Nguema Mba brandit la menace d’une perte de mandat pour les retardataires

Publié le 23 avril 2026 à 14h40min MàJ : il y a 6 heures - Temps de lecture : 2 minutes // Auteur : Dana Bloom
Politique
Comptes de campagne 2025 : Nguema Mba brandit la menace d’une perte de mandat pour les retardataires
Comptes de campagne 2025 : Nguema Mba brandit la menace d’une perte de mandat pour les retardataires © 2026 D.R./Info241
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Le ministre gabonais de l’Intérieur, Adrien Nguema Mba, a formellement invité ce mercredi 22 avril les candidats aux élections législatives, locales et sénatoriales de septembre et novembre 2025 à régulariser leur situation financière. À travers un communiqué, le membre du gouvernement somme ces acteurs politiques de procéder au dépôt de leurs comptes de campagne, conformément aux dispositions légales régissant l’organisation des scrutins en République gabonaise.

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Cette injonction ministérielle s’appuie strictement sur l’arsenal juridique en vigueur. Le document rappelle en effet que les articles 109, 206, 368 et 369 de la loi organique n°001/2025 du 19 janvier 2025 font obligation à l’ensemble des candidats ayant pris part à ces différentes joutes électorales de soumettre leurs bilans financiers pour un examen approfondi par les autorités compétentes.

Sur le plan pratique, cette démarche de transparence doit être effectuée sans délai. Les dossiers doivent être déposés auprès du greffe de la Cour des comptes à Libreville ou au sein de la chambre provinciale des comptes territorialement compétente. Les documents exigés doivent obligatoirement comprendre l’état détaillé des différentes sources de financement, scrupuleusement accompagné de l’ensemble des justificatifs liés aux dépenses engagées durant la période de propagande électorale.

Face aux éventuelles réticences, Adrien Nguema Mba a tenu à rappeler la lourdeur des sanctions encourues par les contrevenants. S’appuyant sur l’article 371 alinéa 2 de ladite loi organique, le communiqué précise que « la juridiction financière peut, sans préjudice des sanctions qu’elle prononce, faire perdre le mandat et les droits politiques au candidat qui refuserait de produire son compte de campagne ». Un avertissement clair visant à garantir l’intégrité du processus démocratique.

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