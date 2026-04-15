Journée nationale de la femme : ce vendredi 17 avril déclaré jour férié, chômé et récupérable au Gabon

Le gouvernement gabonais, par l’entremise du ministère du Travail, du Plein emploi, du Dialogue social et de la Formation professionnelle, a officiellement déclaré la journée du vendredi 17 avril 2026 comme étant fériée, chômée et récupérable sur l’ensemble du territoire national. Cette décision, rendue publique via un communiqué officiel parvenu ce jour à la rédaction d’Info241, vise à marquer la célébration de la Journée nationale de la femme.

Conformément à la législation en vigueur, cette mesure s’appuie sur le décret réglementant le régime des jours fériés en République gabonaise. Le document, signé le 14 avril par la ministre de tutelle, Jacqueline Ilogue épouse Bignoumba, vient mettre en lumière une date hautement symbolique. En effet, la Journée nationale de la femme a été formellement instituée par le décret n°00206/PR/MENCF du 20 février 1998. Elle a été créée à l’époque afin de rendre un hommage historique à l’entrée de la toute première femme gabonaise au sein d’un gouvernement de la République.

Ce jour de repos accordé à l’échelle nationale offre ainsi l’occasion aux institutions et aux populations de célébrer les avancées en matière d’égalité des sexes et de promouvoir le rôle central des femmes dans le développement du pays. Il convient toutefois de rappeler aux acteurs économiques et aux salariés que la mention « récupérable » rattachée à ce jour férié implique que les heures de travail non effectuées durant ce vendredi pourront être rattrapées ultérieurement, selon les modalités prévues par le Code du travail.