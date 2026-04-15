Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le samedi 18 avril 2026
13e ANNÉE
Info241.com
Le média qui démocratise l’actualité gabonaise et africaine
--°C

En ce moment :
urgent
Bitam : Le préfet Obiang Ondo du département du Ntem, suspendu de ses fonctions pour fautes graves
urgentBitam : Le préfet Obiang Ondo du département du Ntem, suspendu de ses fonctions pour fautes graves

Suspension des réseaux sociaux
au Gabon

0 jours
00 heures
00 minutes
00 secondes

Depuis la décision
de la HAC
L'info en bref...

Journée nationale de la femme : ce vendredi 17 avril déclaré jour férié, chômé et récupérable au Gabon

Publié le 15 avril 2026 à 20h10min MàJ : //
Soutenez Info241 !

qrcode:https://info241.com/journee-nationale-de-la-femme-ce-vendredi-17-avril-declare-jour,2789
Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


Plus de sujets

De propriétaires à sans-abri : le cri de désespoir des déguerpis de Libreville, abandonnés par l’État gabonais

Bilie-By-Nze incarcéré : La défense de l’ancien Premier ministre livre sa part de vérité

Port-Gentil : La police critiquée pour ses contrôles quotidiens et le racket qui empoisonne l’institution

Gabon : Bilie-By-Nze jeté en prison après une garde à vue éclair pour escroquerie et abus de confiance

Crise à la Fegafoot : Pablo Moussodji Ngoma fustige la décision « populiste » de Paul Kessany de bloquer l’élection

Société
Journée nationale de la femme : ce vendredi 17 avril déclaré jour férié, chômé et récupérable au Gabon
Journée nationale de la femme : ce vendredi 17 avril déclaré jour férié, chômé et récupérable au Gabon © 2026 D.R./Info241

Moov Africa

-
Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

Le gouvernement gabonais, par l’entremise du ministère du Travail, du Plein emploi, du Dialogue social et de la Formation professionnelle, a officiellement déclaré la journée du vendredi 17 avril 2026 comme étant fériée, chômée et récupérable sur l’ensemble du territoire national. Cette décision, rendue publique via un communiqué officiel parvenu ce jour à la rédaction d’Info241, vise à marquer la célébration de la Journée nationale de la femme.

Conformément à la législation en vigueur, cette mesure s’appuie sur le décret réglementant le régime des jours fériés en République gabonaise. Le document, signé le 14 avril par la ministre de tutelle, Jacqueline Ilogue épouse Bignoumba, vient mettre en lumière une date hautement symbolique. En effet, la Journée nationale de la femme a été formellement instituée par le décret n°00206/PR/MENCF du 20 février 1998. Elle a été créée à l’époque afin de rendre un hommage historique à l’entrée de la toute première femme gabonaise au sein d’un gouvernement de la République.

Ce jour de repos accordé à l’échelle nationale offre ainsi l’occasion aux institutions et aux populations de célébrer les avancées en matière d’égalité des sexes et de promouvoir le rôle central des femmes dans le développement du pays. Il convient toutefois de rappeler aux acteurs économiques et aux salariés que la mention « récupérable » rattachée à ce jour férié implique que les heures de travail non effectuées durant ce vendredi pourront être rattrapées ultérieurement, selon les modalités prévues par le Code du travail.

Moov Africa

Newsletter d'Info241

Abonnez-vous maintenant à notre newsletter pour recevoir chaque matin une analyse de l'actualité que vous ne trouverez nulle part ailleurs !


-
Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

Commenter cette brève