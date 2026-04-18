Le Gabon s’imprègne du modèle ivoirien pour accélérer son développement basé sur le PNCD

Dans une volonté affirmée de transformer ses visions stratégiques en projets bancables, le Commissariat général au plan (CGP) a dépêché une délégation à Abidjan, en Côte d’Ivoire, du 8 au 11 avril dernier. Placée sous la tutelle du ministère de la Planification et de la Prospective, cette mission de parangonnage s’inscrit dans l’optique d’accélérer l’opérationnalisation du Plan national de croissance et de développement (PNCD).

Conduite par le commissaire général au plan, Vulgain Andzembe Tsiegori, l’équipe gabonaise, regroupant notamment les directeurs des investissements publics et du suivi-évaluation, est allée à la rencontre des piliers du modèle ivoirien. La délégation a ainsi pu échanger de manière approfondie avec Ahoua Don Mello, directeur général du Bureau national d’études techniques et de développement (BNETD), et Marcelin Cissé, directeur général du Plan.

Le BNETD, une boussole pour l’ingénierie publique gabonaise

Le choix de cette destination pour l’administration gabonaise ne relève pas du hasard. Les institutions ivoiriennes sont aujourd’hui reconnues pour leur chaîne intégrée allant de la planification à l’exécution, avec un rôle central dévolu au BNETD, qui agit comme le véritable bras opérationnel de l’État. Les séances de travail ont permis d’aborder des leviers cruciaux tels que la structuration technique, économique et financière des projets publics, l’amélioration de leur maturation pour attirer les investisseurs, ou encore l’optimisation des arbitrages budgétaires.

Pour le Gabon, l’enjeu institutionnel de cette immersion est de taille. Il s’agit d’opérer un changement de paradigme profond en passant d’une simple logique de planification à une véritable logique d’exécution sur le terrain. En s’inspirant de ce modèle performant, le CGP ambitionne de monter en puissance pour s’affirmer comme le véritable chef d’orchestre du développement national, capable de piloter stratégiquement les investissements et de renforcer la crédibilité de l’État auprès des partenaires techniques et financiers.

Vers un partenariat gagnant-gagnant et une expertise africaine valorisée

Au-delà des échanges d’expériences théoriques, ce déplacement en terre ivoirienne a rapidement débouché sur des avancées opérationnelles directes. Des points focaux ont d’ores et déjà été désignés de part et d’autre pour accompagner le Gabon dans la mise en œuvre de ses projets structurants. De plus, les deux parties préparent activement la signature prochaine d’un protocole d’accord visant à sceller un partenariat mutuellement bénéfique avec le pôle d’ingénierie ivoirien.

Cette démarche technique revêt également une dimension diplomatique indéniable. Elle illustre de manière concrète la vitalité de la diplomatie économique et la ferme volonté de consolider la coopération Sud-Sud entre Libreville et Abidjan. À travers cette initiative bilatérale, les autorités démontrent leur conviction que les réponses aux défis du continent se trouvent avant tout dans la valorisation de l’expertise africaine, au service d’un développement souverain et durable pour les populations.