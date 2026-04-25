Affaire Bilie-By-Nze : son avocat dément l’isolement carcéral et rassure sur son moral en détention

Plongée au cœur d’une vive agitation médiatique, la détention d’Alain-Claude Bilie-By-Nze fait l’objet de nombreuses spéculations depuis plusieurs jours. Alors que sa famille politique alertait l’opinion sur un supposé placement en isolement strict et une interdiction totale de visites, la défense de l’ancien chef du gouvernement a tenu à recadrer les faits. Dans un échange improvisé à la sortie de la maison d’arrêt ce vendredi 24 avril, et relayé par nos confrères du média SuperStar, l’un de ses avocats a livré une version contredisant ces informations alarmistes.

Interpellé sur place, Me Moubembe a fermement balayé ces bruits de couloir, dénonçant ce qu’il qualifie de « désinformation persistante ». L’homme de loi a confirmé avoir pu s’entretenir physiquement avec son client ce même vendredi, lors d’une entrevue qui s’est tenue très exactement entre 13 h 52 et 14 h 20 au sein de l’établissement pénitentiaire. À l’issue de cette rencontre, le conseil s’est voulu particulièrement rassurant, affirmant que l’ancien Premier ministre « se porte bien » et conserve un moral élevé face à l’adversité.

Une cellule individuelle loin de l’isolement punitif

Démontant point par point la thèse d’une incarcération à huis clos et coupée du monde, l’avocat a précisé que le détenu n’est nullement soumis à un régime d’isolement disciplinaire. Alain-Claude Bilie-By-Nze dispose en réalité d’une cellule individuelle et bénéficierait de conditions de détention qu’il juge lui-même correctes. La seule restriction notable relevée par la défense à ce stade concerne la logistique alimentaire : seule son épouse est actuellement autorisée à lui apporter ses repas quotidiens de l’extérieur.

Le communiqué d’EPG du 20 avril

Profitant de cette lucarne médiatique, le pensionnaire de la prison centrale a chargé son conseil de transmettre des nouvelles rassurantes à son cercle intime. Le détenu a expressément adressé un message de reconnaissance à sa famille, avec une pensée particulière pour sa mère, Marie-Madeleine Mborantsuo. Ces mots d’apaisement étaient également destinés à ses proches alliés, notamment Faustin Boukoubi et Guy Nzouba Dama, afin de dissiper leurs inquiétudes quant à son intégrité physique et psychologique.

Le rejet catégorique des accusations d’escroquerie

Sur le terrain strictement judiciaire, Me Moubembe a profité de cette sortie pour réaffirmer la ligne de défense de son client. Poursuivi pour des faits présumés d’escroquerie et d’abus de confiance remontant à 2008, Alain-Claude Bilie-By-Nze conteste catégoriquement ces incriminations. Selon les propos rapportés par son avocat, l’ancien Premier ministre « ne comprend pas les charges retenues contre lui », soulignant que l’ensemble de l’accusation reposerait uniquement sur les déclarations d’une seule et unique plaignante.

Cette mise au point inattendue de la défense intervient à un moment crucial de la procédure. Elle vise manifestement à dégonfler la bulle spéculative qui entoure les conditions de détention de cette figure politique de premier plan. En opposant la réalité de ses constats aux informations non vérifiées qui inondent les réseaux sociaux, le conseil de l’ancien Premier ministre espère ramener le débat sur le seul terrain du droit et de la confrontation des faits.