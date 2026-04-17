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Afrique du Sud : l’opposant Julius Malema condamné à cinq ans de prison

Publié le 17 avril 2026 à 18h37min MàJ : //
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Afrique du Sud : l’opposant Julius Malema condamné à cinq ans de prison
Afrique du Sud : l’opposant Julius Malema condamné à cinq ans de prison © 2026 D.R./Info241

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La justice sud-africaine a condamné, le jeudi 16 avril, le leader des Combattants pour la liberté économique (EFF), Julius Malema, à une peine de cinq ans d’emprisonnement ferme. Le tribun de la gauche radicale était poursuivi pour avoir tiré en l’air avec un fusil d’assaut lors des célébrations du cinquième anniversaire de son parti, il y a huit ans, dans la localité de KuGompo. S’il échappe à la peine maximale de quinze ans initialement requise par le parquet, l’ancien dirigeant de la ligue de jeunesse du Congrès national africain a d’ores et déjà fait part de son intention de faire appel de ce verdict.

Lors du prononcé du jugement, la magistrate a pris le soin de préciser que « ce n’est pas un parti politique qui a été condamné, mais un individu », insistant sur la responsabilité pénale strictement personnelle de l’accusé. Cette clarification n’a toutefois pas apaisé la colère de ses partisans, qui se sont rassemblés aux abords du tribunal et dans plusieurs grandes métropoles pour dénoncer une décision qu’ils qualifient de politique. Sous haute surveillance policière, cette condamnation alourdit le passif de cette figure clivante, déjà reconnue coupable de discours haineux en août dernier, dans un contexte délicat pour l’EFF qui a chuté à la quatrième place lors des élections législatives de 2024.

Dans le camp adverse, cette fermeté judiciaire a été perçue comme une victoire majeure contre l’impunité. Le maire de la ville du Cap, Geordin Hill-Lewis, membre de l’Alliance démocratique, a publiquement salué « un grand jour pour l’État de droit ». Pour ces acteurs politiques, ce jugement exemplaire rappelle que personne n’est au-dessus des lois, un message estimé crucial dans un pays qui reste structurellement meurtri par une forte criminalité liée aux armes à feu.

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