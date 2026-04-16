Afrique du Sud : Le militant Kémi Séba arrêté pour tentative d’exfiltration vers le Zimbabwe

Le président de l’ONG Urgence panafricaniste, Kémi Séba, de son vrai nom Stellio Gilles Robert Capo Chichi, a été interpellé le mercredi 15 avril à Pretoria. La Direction sud-africaine des enquêtes sur les crimes prioritaires, plus connue sous l’appellation de Hawks, a annoncé l’arrestation du militant de 45 ans ainsi que de deux autres individus, dont un facilitateur présumé du nom de François van der Merwe. Ce coup de filet a été réalisé à l’issue d’une opération d’infiltration visant à déjouer une tentative de traversée clandestine des frontières.

Selon les autorités policières, le trio projetait de franchir illégalement le fleuve Limpopo afin de rejoindre le Zimbabwe, première étape d’un périple clandestin censé les mener jusqu’en Europe. Les enquêteurs ont mis au jour une organisation bien structurée s’appuyant sur un réseau de facilitation qui avait d’ores et déjà perçu une rémunération de 250 000 rands, soit près de 8,5 millions de FCFA. Lors de cette descente de police, environ 318 000 rands en espèces (approximativement 10,8 millions de FCFA) ainsi que plusieurs téléphones portables ont été saisis par les forces de l’ordre.

Cette interpellation résulte d’une étroite collaboration avec Interpol. L’organisation internationale de police a confirmé que le militant fait actuellement l’objet de recherches au Bénin pour des faits qualifiés de crimes contre l’État, tout en étant signalé comme fugitif par la justice française. Présentés le jour même devant le tribunal de Brooklyn, à Pretoria, les trois suspects ont été placés en détention provisoire. L’audience a été renvoyée au lundi 20 avril, un délai accordé aux autorités judiciaires pour formaliser les procédures légales, incluant de probables requêtes d’extradition.