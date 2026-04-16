Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le samedi 18 avril 2026
13e ANNÉE
Info241.com
Le média qui démocratise l’actualité gabonaise et africaine
--°C

En ce moment :
urgent
Bitam : Le préfet Obiang Ondo du département du Ntem, suspendu de ses fonctions pour fautes graves
urgentBitam : Le préfet Obiang Ondo du département du Ntem, suspendu de ses fonctions pour fautes graves

Suspension des réseaux sociaux
au Gabon

0 jours
00 heures
00 minutes
00 secondes

Depuis la décision
de la HAC
L'info en bref...

Afrique du Sud : Le militant Kémi Séba arrêté pour tentative d’exfiltration vers le Zimbabwe

Publié le 16 avril 2026 à 08h36min MàJ : //
Soutenez Info241 !

qrcode:https://info241.com/afrique-du-sud-le-militant-kemi-seba-arrete-pour-tentative-d,2790
Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


Plus de sujets

Banque mondiale : Une meilleure répartition de l’eau agricole pourrait générer 245 millions d’emplois durables

Diplomatie : Oligui Nguema salue la 5e réélection d’un Sassou Nguesso, recordman de la longévité au pouvoir

Revirement à la CAF : le Sénégal déclaré forfait, le Maroc désigné vainqueur de la CAN 2025 sur tapis vert

Tirailleurs modernes en Ukraine : la mort d’un étudiant nigérien lève le voile sur les méthodes de l’armée russe

58 ans du PDG : Depuis son exil parisien, Ali Bongo tend la main et menace de tirer sur les « usurpateurs »

International
Afrique du Sud : Le militant Kémi Séba arrêté pour tentative d’exfiltration vers le Zimbabwe
Afrique du Sud : Le militant Kémi Séba arrêté pour tentative d’exfiltration vers le Zimbabwe © 2026 D.R./Info241

Moov Africa

-
Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

Le président de l’ONG Urgence panafricaniste, Kémi Séba, de son vrai nom Stellio Gilles Robert Capo Chichi, a été interpellé le mercredi 15 avril à Pretoria. La Direction sud-africaine des enquêtes sur les crimes prioritaires, plus connue sous l’appellation de Hawks, a annoncé l’arrestation du militant de 45 ans ainsi que de deux autres individus, dont un facilitateur présumé du nom de François van der Merwe. Ce coup de filet a été réalisé à l’issue d’une opération d’infiltration visant à déjouer une tentative de traversée clandestine des frontières.

Selon les autorités policières, le trio projetait de franchir illégalement le fleuve Limpopo afin de rejoindre le Zimbabwe, première étape d’un périple clandestin censé les mener jusqu’en Europe. Les enquêteurs ont mis au jour une organisation bien structurée s’appuyant sur un réseau de facilitation qui avait d’ores et déjà perçu une rémunération de 250 000 rands, soit près de 8,5 millions de FCFA. Lors de cette descente de police, environ 318 000 rands en espèces (approximativement 10,8 millions de FCFA) ainsi que plusieurs téléphones portables ont été saisis par les forces de l’ordre.

Cette interpellation résulte d’une étroite collaboration avec Interpol. L’organisation internationale de police a confirmé que le militant fait actuellement l’objet de recherches au Bénin pour des faits qualifiés de crimes contre l’État, tout en étant signalé comme fugitif par la justice française. Présentés le jour même devant le tribunal de Brooklyn, à Pretoria, les trois suspects ont été placés en détention provisoire. L’audience a été renvoyée au lundi 20 avril, un délai accordé aux autorités judiciaires pour formaliser les procédures légales, incluant de probables requêtes d’extradition.

Moov Africa

Newsletter d'Info241

Abonnez-vous maintenant à notre newsletter pour recevoir chaque matin une analyse de l'actualité que vous ne trouverez nulle part ailleurs !


-
Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

Commenter cette brève