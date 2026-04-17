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Mouila : Près de 1,5 milliard de FCFA pour accélérer le développement de la ville

Publié le 17 avril 2026 à 14h50min MàJ : //
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Mouila : Près de 1,5 milliard de FCFA pour accélérer le développement de la ville
Mouila : Près de 1,5 milliard de FCFA pour accélérer le développement de la ville © 2026 D.R./Info241

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Un véritable coup d’accélérateur pour la capitale provinciale de la Ngounié (sud du Gabon). Au terme d’une session ordinaire intense organisée les 15 et 16 avril, le conseil municipal de Mouila a adopté, par 26 voix contre 6, un budget primitif s’élevant à 1 496 494 561 FCFA. Conçue en parfait équilibre, cette enveloppe financière, en nette hausse par rapport à l’exercice précédent, traduit les ambitions affichées par l’édile, Fidèle Bouka : faire de ces fonds un puissant levier d’investissement pour métamorphoser et dynamiser l’économie locale.

Sur le terrain, l’exécutif municipal promet des actions concrètes pour transformer la ville. La feuille de route s’articule autour de chantiers jugés prioritaires : l’assainissement de la gestion foncière, la réfection des principales artères urbaines et l’extension vitale des réseaux de distribution d’eau et d’électricité. Une vision soutenue par le gouverneur de la province, Francis Oyinamono, présent à l’ouverture des travaux. Rappelant le rôle crucial de la décentralisation, l’autorité a fermement exhorté les élus locaux à redoubler « d’inventivité et de créativité » pour répondre avec pragmatisme aux urgences quotidiennes des populations.

Toutefois, cette volonté d’aller de l’avant ne s’est pas affranchie d’un strict devoir de transparence. Pointant d’importantes lacunes tant sur le fond que sur la forme, les conseillers ont purement et simplement retoqué les comptes administratifs et de gestion de l’année 2025, renvoyant leur examen au 15 juin prochain. Ce recadrage comptable a laissé place à des débats houleux, de nombreux élus fustigeant le déficit de formation des jeunes aux activités génératrices de revenus et le manque d’initiatives environnementales. Un signal fort envoyé à l’équipe dirigeante pour rectifier le tir.

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