Tchad : L’ONU débloque plus de 600 millions FCFA pour contenir l’épidémie de choléra

Face à la flambée du choléra qui ravage plusieurs régions du Tchad, les Nations unies ont annoncé mardi le déblocage d’un million de dollars, soit environ 610 millions FCFA, pour appuyer la riposte. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (BCAH), plus de 2.600 cas présumés et près de 150 décès ont été recensés depuis la mi-juillet, principalement dans l’est du pays où vivent de nombreux réfugiés soudanais.

Ce financement, issu du Fonds central pour les interventions d’urgence (CERF), vise à renforcer la réponse sanitaire en améliorant l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et aux soins médicaux, tout en intensifiant la sensibilisation communautaire. « L’objectif est de contenir la propagation rapide de la maladie et d’éviter une crise humanitaire de plus grande ampleur », a précisé le BCAH.

Les provinces du Wadi Fira, du Sila et du Guéra figurent parmi les plus touchées, avec un taux de létalité estimé à 6 %, bien au-dessus du seuil d’urgence fixé par l’OMS. Cette nouvelle enveloppe s’ajoute aux 3 millions de dollars déjà mobilisés, soit environ 1,8 milliard FCFA, dont 2 millions (environ 1,2 milliard FCFA) issus du fonds régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Depuis le début de l’année, le CERF a consacré près de 6,7 milliards FCFA (11 millions de dollars) à la lutte contre le choléra dans cinq pays africains, dont le Tchad.