Sommet extraordinaire de la CEMAC : des mesures fortes pour sauver l’économie d’Afrique centrale

Le Palais de l’Unité à Yaoundé au Cameroun, a accueilli ce lundi 16 décembre une session extraordinaire de la Conférence des Chefs d’État de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC). Présidé par S.E. Faustin-Archange Touadéra, président en exercice de la CEMAC, le sommet s’est tenu sous le thème : « Évaluation de la situation et perspectives économiques, monétaires et financières de la CEMAC : mesures de consolidation de la résilience » .

Principales résolutions Diversification économique et consolidation des finances publiques

Les chefs d’État ont appelé à des efforts concertés pour diversifier les économies des six États membres (Cameroun, Gabon, Tchad, République Centrafricaine, Guinée Équatoriale et Congo). Face à la baisse des réserves de change, passées de 4,6 mois d’importations en 2023 à une tendance baissière en 2024, ils ont insisté sur l’urgence d’une gestion budgétaire rigoureuse et d’investissements stratégiques. Une vue des chefs d’Etat présents Partenariats renforcés avec le FMI et d’autres institutions

La CEMAC a exhorté ses États membres à conclure des accords formels avec le Fonds Monétaire International (FMI) pour bénéficier de son appui et de celui de la Banque Mondiale et de la Banque Africaine de Développement. Un ajustement budgétaire à dimension sociale a été recommandé pour préserver les populations vulnérables tout en stimulant la croissance économique. Appel à un soutien accru des partenaires internationaux

Le sommet a salué la reconstitution des ressources IDA21 à hauteur de 100 milliards de dollars par la Banque Mondiale et a plaidé pour une allocation significative de ces fonds à la sous-région, notamment pour combler le déficit d’infrastructures sociales de base. Focus sur le secteur énergétique

Les dirigeants ont accueilli favorablement l’organisation en 2025 d’une conférence dédiée au financement du secteur énergétique par la Banque Mondiale et la Banque Africaine de Développement. Unité et solidarité communautaire Dans un contexte économique mondial marqué par l’incertitude, les dirigeants de la CEMAC ont réaffirmé leur attachement à une stratégie régionale coordonnée. Ils ont également salué les progrès enregistrés dans le cadre du Programme des Réformes Économiques et Financières de la CEMAC (PREF-CEMAC) et encouragé sa mise en œuvre accélérée pour mieux faire face aux chocs exogènes. Principales du sommet extraordinaire de la CEMAC Thème Résolutions Diversification économique Accélérer les efforts pour réduire la dépendance aux matières premières et stimuler d’autres secteurs économiques. Finances publiques Renforcer la viabilité des finances publiques par des réformes structurelles et une gestion budgétaire rigoureuse. Soutien des partenaires Encourager les États membres à conclure des accords formels avec le FMI et mobiliser davantage de soutien de la Banque Mondiale et de la BAD. Secteur énergétique Organiser en 2025 une conférence dédiée au financement du secteur énergétique avec la Banque Mondiale et la BAD. Politique d’endettement Adopter une gestion prudente de l’endettement, en privilégiant les financements concessionnels. Infrastructures sociales Plaider pour une meilleure allocation des ressources IDA21 pour combler les déficits en infrastructures de base. Ajustement budgétaire Mettre en œuvre des ajustements budgétaires équilibrés, conciliant les besoins sociaux et la consolidation fiscale. Stabilité bancaire Préserver la stabilité et la solidité du système bancaire à travers une action collective des autorités monétaires. Surveillance multilatérale Intensifier les mécanismes de surveillance pour améliorer la transparence et la gouvernance économique. Collaboration régionale Renforcer les stratégies régionales coordonnées face aux chocs économiques exogènes. Appel au soutien énergétique Mobiliser des financements pour améliorer l’accès à l’énergie et soutenir la transformation économique. Engagement communautaire Réaffirmer la solidarité régionale et l’attachement à une stratégie commune pour répondre aux défis économiques. Reconnaissances et perspectives La Conférence a exprimé sa gratitude envers le Président camerounais, S.E. Paul Biya, pour l’excellente organisation de ce sommet. Les dirigeants ont conclu leurs travaux dans une ambiance d’entente cordiale, en renouvelant leur engagement en faveur de la transformation structurelle des économies de la sous-région. Avec ces nouvelles mesures, la CEMAC entend renforcer sa résilience économique et monétaire tout en se positionnant comme un acteur clé du développement en Afrique centrale.