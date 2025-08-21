Buscador
Libreville, le
samedi 23 août 2025
    Locales et législatives 2025 : Confus, Immongault donne 72h de contentieux aux candidats recalés !

    Publié le 21 août 2025 à 17h39min MàJ : 22 août 2025 à 09h39min - Temps de lecture : 4 minutes // Auteur : Thomas Ibinga
    Politique
    Locales et législatives 2025 : Confus, Immongault donne 72h de contentieux aux candidats recalés !
    Locales et législatives 2025 : Confus, Immongault donne 72h de contentieux aux candidats recalés ! © 2025 D.R./Info241
    Alors que la présidentielle gabonaise du 12 avril avait été réglée comme du papier musique et gérée à la perfection par le ministre de l’Intérieur, les élections locales et législatives des 27 septembre et 11 octobre connaissent davantage de difficultés. Après ne pas avoir respecté lui-même le calendrier électoral, qui prévoyait du 17 au 19 août la période de recours pour les candidatures non retenues, supposant au préalable leur publication avant cette date, Hermann Immongault, par ailleurs président de la CNOCER, a publié ce mercredi 20 août un communiqué donnant 72 heures aux candidats recalés pour se manifester.

    Malgré les appels à réviser le calendrier électoral des scrutins des 27 septembre et 11 octobre prochains, le ministère de l’Intérieur du Gabon poursuit sa route comme si de rien n’était. Après le retard pris dans la publication des candidatures retenues – mercredi pour les législatives, jeudi pour les locales uniquement dans les colonnes de l’Union – le ministère, par la voix de son locataire, vient de rappeler les modalités de recours.

    72h pour se manifester

    Dans un communiqué daté du mercredi 20 août mais rendu public ce jeudi, le ministre détaille que «  les candidats non retenus disposent d’un délai de 72 heures à compter de la publication des listes pour saisir les juridictions compétentes : la Cour constitutionnelle pour les législatives, les tribunaux administratifs pour les élections locales  ». Il exhorte par ailleurs tous les candidats concernés à respecter scrupuleusement ces procédures légales.

    Le communiqué rendu public ce jeudi

    Sauf que la réalité du terrain révèle une tout autre chronologie  : le calendrier initial avait prévu la période des recours du 17 au 19 août. Faute de publication à temps des listes, ce délai a été amputé et repoussé sans communication officielle, laissant les candidats dans une zone grise juridique et logistique, avec plus de 72 heures de retard sur le calendrier.

    Cafouillage en vue

    Cette situation, qui suscite interrogations et frustrations, interroge sur l’équité du déroulement du scrutin et sur la gestion des procédures contentieuses. Les candidats lésés, officiellement informés en décalé, devront agir dans des délais compressés, parfois déjà écoulés, faute de clarté dans la publication officielle et l’annonce d’un calendrier électoral remanié.

    Une infographie de l’Intérieur rappelant les dates du calendrier électoral chamboulé

    Alors que la Ve République s’amorçait avec confiance et transparence, les services de l’avenue de Ndéndé semblent marqués par une improvisation assumée. Ces couacs pourraient donner du grain à moudre à l’opposition, qui avait multiplié les demandes auprès des autorités, y compris au président Brice Clotaire Oligui Nguema, toutes restées lettres mortes. Ceci explique donc cela.

    @info241.com
