Gabon–Turquie : Pas moins de 8 accords de coopération stratégiques scellés à Ankara

Le Gabon et la Turquie ont signé ce jeudi 31 juillet à Ankara huit accords de coopération couvrant des secteurs clés, dont l’énergie, la défense, les mines, l’éducation et la santé. Paraphés par le président Brice Clotaire Oligui Nguema et son homologue turc Recep Tayyip Erdoğan, ces engagements marquent une nouvelle étape dans la relation bilatérale entre les deux pays.

Présentée comme un « pacte d’avenir », cette coopération repose sur le transfert de compétences, l’appui financier ciblé et la mise en œuvre de mécanismes de suivi rigoureux. Libreville entend ainsi renforcer ses capacités internes, valoriser ses ressources naturelles et affirmer une diplomatie plus autonome et offensive.

« L’heure est venue d’entrer dans le cercle des nations qui osent penser, bâtir et maîtriser leur destin », a déclaré le chef de l’État gabonais, affirmant sa volonté de rompre avec une logique de dépendance pour faire du Gabon un acteur géostratégique à part entière.