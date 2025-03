Alain Claude Bilie-By Nzé, ancien Premier ministre sous Ali Bongo, a dévoilé mercredi à Libreville son programme de société pour la présidentielle du 12 avril, intitulé le « Contrat national de rupture ». Si ce projet de gouvernance, présenté lors de sa conférence de presse, se veut une rupture avec les pratiques du passé, il soulève inévitablement des questions sur la crédibilité d’un homme qui a fait carrière au sein du régime Bongo, avant de se présenter aujourd’hui comme un apôtre du changement.

Le « Contrat national de rupture » est censé marquer un tournant pour le Gabon, mais force est de constater qu’il ressemble davantage à une compilation de promesses déjà formulées par d’autres avant lui. Parmi ses propositions : la réforme économique, l’audit des finances publiques, la lutte contre le chômage des jeunes, ou encore la mise en place d’une Commission Vérité-Justice et Réconciliation. Des mesures qui, bien qu’importantes, ne sont-elles pas les mêmes qu’avaient promis les précédents gouvernements ? Peut-on réellement espérer un changement radical quand celui qui se prétend aujourd’hui porteur de cette « rupture » a été une figure de l’exécutif sous le régime qu’il condamne aujourd’hui ?

Un ancien serviteur du régime Bongo qui se veut désormais le champion du renouveau

Bilie-By Nzé n’est pas un néophyte en politique gabonaise. Ancien ministre, puis Premier ministre d’Ali Bongo, il a œuvré pendant des années dans les coulisses du pouvoir, souvent associé à des décisions et pratiques qui, aujourd’hui, sont remises en question. Comment croire qu’un homme ayant accompagné les défaillances de ce système pendant tant d’années puisse subitement incarner un changement radical ? Le discours de la « rupture » semble difficile à avaler quand il émane d’un acteur central du système Bongo, un système qu’il a lui-même soutenu et renforcé pendant des décennies.

L’une des principales propositions du candidat Bilie-By Nzé est la réforme économique, avec un accent particulier sur la libéralisation du marché et le soutien à l’entrepreneuriat. Or, si l’on considère que la politique économique de l’ancienne administration n’a pas permis de diversifier efficacement l’économie gabonaise, qu’est-ce qui garantit qu’une nouvelle approche conduite par le même homme produira des résultats différents ? La question de l’accompagnement des jeunes diplômés, une autre priorité du programme, semble également manquer de substance. Après des années de promesses similaires concernant l’emploi des jeunes, il est difficile de voir comment Bilie-By Nzé pourrait résoudre en deux ans ce problème de chômage massif, qui atteint près de 40% des jeunes gabonais.

Des promesses sociales sur fond d’inégalité systémique

Quant aux mesures sociales, telles que la gratuité des soins de santé et l’égalité salariale pour les femmes, elles sont certes louables, mais encore une fois, il ne s’agit que de promesses récurrentes qui, si elles étaient réellement mises en œuvre, auraient dû l’être depuis longtemps. Les femmes et les populations vulnérables sont, en effet, depuis des années, victimes d’inégalités flagrantes, mais ces problèmes sont largement hérités des mêmes systèmes et politiques auxquels Bilie-By Nzé a pris part.

La proposition d’une Commission Vérité-Justice et Réconciliation pour enquêter sur les violences post-électorales de 2009 et 2016 suscite également des interrogations. Si cette initiative peut sembler nécessaire pour apaiser les tensions, elle risquerait de devenir une simple démarche symbolique si elle est pilotée par un homme qui a occupé les plus hautes fonctions du gouvernement sans jamais chercher à résoudre ces questions pendant son mandat. Comment convaincre les Gabonais que Bilie-By Nzé, après avoir été un acteur majeur du système, est désormais le garant d’une véritable réconciliation ?

Un projet de rupture ou une illusion de changement ?

Bien que le programme de Bilie-By Nzé se présente comme une rupture avec l’ancien régime, il apparaît difficile de voir comment un homme ayant été l’un des piliers du pouvoir Bongo pourrait incarner un renouveau radical. Si ses propositions sont certes intéressantes sur le papier, elles semblent manquer de profondeur et de réalisme, en particulier quand on les examine à la lumière de son parcours politique. Le « Contrat national de rupture » pourrait ainsi bien se révéler être une illusion de changement, un projet destiné à capter le mécontentement populaire sans offrir de véritables solutions aux problèmes structurels du pays. À la question de savoir si Bilie-By Nzé est le candidat du renouveau, la réponse semble bien floue.