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Alerte à la céréulide : L’Agasa rassure sur l’absence de laits infantiles contaminés au Gabon

Publié le 9 avril 2026 à 18h29min MàJ : //
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Alerte à la céréulide : L’Agasa rassure sur l’absence de laits infantiles contaminés au Gabon
Alerte à la céréulide : L’Agasa rassure sur l’absence de laits infantiles contaminés au Gabon © 2026 D.R./Info241

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Face aux récentes alertes internationales concernant la contamination de produits laitiers infantiles et spécialisés par la céréulide, l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (Agasa) a tenu à rassurer la population depuis Libreville ce jeudi 9 avril. Par le biais de ses délégations provinciales, l’institution a mené de vastes opérations de vérification à travers l’ensemble du territoire national afin de s’assurer que les réseaux de distribution et les fournisseurs agréés étaient exempts des lots incriminés.

Le communiqué de l’Agasa

Les conclusions de ces investigations de terrain sont formelles : à ce jour, aucun des produits concernés n’est en vente ou mis à la disposition des consommateurs sur le marché local. Si l’agence confirme qu’aucune situation de crise n’est actuellement constatée, elle précise néanmoins qu’une surveillance active et continue demeure en vigueur par mesure de précaution, en collaboration étroite avec les fabricants et les distributeurs nationaux.

Pour garantir la sécurité sanitaire des plus petits, l’Agasa recommande vivement aux parents de s’approvisionner uniquement auprès de points de vente agréés, à l’instar des pharmacies reconnues ou des espaces de vente dédiés. L’autorité sanitaire invite également les citoyens à respecter scrupuleusement les recommandations d’utilisation des produits infantiles et à signaler toute anomalie en contactant ses services via le numéro vert gratuit 1411.

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