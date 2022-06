Sans surprise, les députés gabonais adoptent le projet de loi de finances rectificative 2022 !

Au pas de course, les députés gabonais ont adopté ce mardi le projet de loi de finances rectificative du Gabon pour l’année 2022. Adoptée en conseil des ministres du 7 juin, les députés avaient auditionné il y a six jours les ministres de l’Economie et de l’Education. Selon le texte adopté, le budget du Gabon passe ainsi de 2 936,6 milliards à 3 295,6 milliards soit une hausse de 359 milliards.

Quelques jours seulement après avoir auditionné les différents ministres, les députés gabonais ont donné leur aval hier, au gouvernement pour la hausse de 359 milliards du budget du pays. La plénière présidée par le président de l’Assemblée nationale Faustin Boukou, par ailleurs ancien secrétaire général du parti au pouvoir, s’est faite en deux parties. La première a porté sur l’examen des ressources et la seconde aux dépenses avancées dans ce projet de loi gouvernemental. Seul un député contre 118 autres, a voté contre le texte. Ce qui constitue donc un plébiscite dans une assemblée nationale quasi monocolore en raison de la mainmise du parti d’Ali Bongo qui a d’ailleurs absorbé quelques autres partis apparentés à la majorité y ayant des députés. Cette nouvelle hausse du budget a été justifiée par plusieurs mesures sociales visant à soutenir la hausse du carburant et des prix de la farine mais aussi les chantiers de la Transgabonaise et la poursuite de la prise en charge des coûts de restructuration des entreprises et établissements publics. Une hausse de 10,89% désormais obtenue par le gouvernement auprès des parlementaires.