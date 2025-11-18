RDC : Le ministre des Mines échappe à la mort après le crash de son avion

Frayeur au sommet de l’État congolais ce lundi 17 novembre : le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, et une vingtaine de passagers ont été extraits in extremis d’un avion qui a raté son atterrissage avant de s’embraser sur la piste de Kolwezi. La délégation, venue de Kinshasa, se rendait pourtant en mission officielle pour évaluer un drame minier. Elle a finalement frôlé une tragédie aérienne.

Selon Isaac Nyembo, conseiller en communication du ministre, l’appareil a quitté la piste et n’a laissé que quelques secondes de répit avant de s’illuminer en brasier. « Quelques instants plus tard, l’avion a pris feu », a-t-il confié, indiquant qu’environ 20 passagers avaient été évacués juste à temps, les bagages étant, eux, condamnés à la cendre.

Miracle dans ce chaos : aucune perte humaine n’est à déplorer, même si l’avion, lui, n’a pas survécu. Le ministre et sa délégation se rendaient à Kalondo, où un éboulement meurtrier a tué 32 personnes samedi. Une mission de crise qui a bien failli commencer par un drame de plus.