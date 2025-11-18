Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
vendredi 21 novembre 2025
  • 804
    25°C

    • En ce moment :
    L'info en bref...

    RDC : Le ministre des Mines échappe à la mort après le crash de son avion

    Publié le 18 novembre 2025 à 15h55min MàJ : //
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/rdc-le-ministre-des-mines-echappe-de-peu-a-la-mort-apres-que-son,2623
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


    Plus de sujets

    Bangui Financial Days 2025 : la Centrafrique se rêve en nouveau hub financier de l’Afrique centrale

    Royaume-Uni : Le Gabon cité parmi les pays menacés de sanctions sur les visas

    Mondial 2026 : Le Gabon laminé par le Nigeria, renonce dans la douleur à son rêve de qualification

    Bangui Financial Days 2025 : 300 décideurs réunis pour faire de la Centrafrique un hub financier régional

    Mort du major Mbegha Allou en Guinée équatoriale : 14 ans après, le Gabon n’a toujours pas rendu justice à son soldat

    International
    RDC : Le ministre des Mines échappe à la mort après le crash de son avion
    RDC : Le ministre des Mines échappe à la mort après le crash de son avion © 2025 D.R./Info241

    Moov Africa

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Frayeur au sommet de l’État congolais ce lundi 17 novembre : le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, et une vingtaine de passagers ont été extraits in extremis d’un avion qui a raté son atterrissage avant de s’embraser sur la piste de Kolwezi. La délégation, venue de Kinshasa, se rendait pourtant en mission officielle pour évaluer un drame minier. Elle a finalement frôlé une tragédie aérienne.

    Selon Isaac Nyembo, conseiller en communication du ministre, l’appareil a quitté la piste et n’a laissé que quelques secondes de répit avant de s’illuminer en brasier. « Quelques instants plus tard, l’avion a pris feu », a-t-il confié, indiquant qu’environ 20 passagers avaient été évacués juste à temps, les bagages étant, eux, condamnés à la cendre.

    Miracle dans ce chaos : aucune perte humaine n’est à déplorer, même si l’avion, lui, n’a pas survécu. Le ministre et sa délégation se rendaient à Kalondo, où un éboulement meurtrier a tué 32 personnes samedi. Une mission de crise qui a bien failli commencer par un drame de plus.

    Moov Africa

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter cette brève