Transition : le gouvernement Ndong Sima II dévoilé à la suite d’un remaniement

Le gouvernement de la transition au Gabon a fait l’objet, ce mercredi 17 janvier, d’un remaniement. Passant de 27 membres à 31, la nouvelle équipe se caractérise par des entrées et des sorties, notamment l’arrivée notable de l’opposant Alexandre Barro Chambrier en tant que vice-Premier ministre et le départ de Patrick Opiangah du ministère des Mines.

Le secrétaire général de la présidence gabonaise a dévoilé cet après-midi la composition du gouvernement de transition Raymond Ndong Sima II. Cette équipe, désormais plus pléthorique, voit le président de la transition abandonner les fonctions de ministre de la Défense nationale et de l’Intérieur. De même, il n’occupe plus de postes de ministres délégués.

Voici la composition complète de ce gouvernement au 17 janvier 2023 :

Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition :

Monsieur Raymond Ndong Sima



Vice-Premier Ministre, Ministre de la Planification et de la Prospective :

Monsieur Alexandre Barro Chambrier



Ministre de la Réforme des Institutions :

Madame Murielle Minkoue épse MIntsa



Ministre des Affaires Étrangères, Chargé de l’Intégration Sous-Régionale et des Gabonais de l’Étranger :

Monsieur Régis Onanga Ndiaye



Ministre de la Défense Nationale :

Général de Division Brigitte Onkanowa



Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité :

Monsieur Hermann Immongault



Ministre de la Justice, Garde des Sceaux :

Monsieur Paul-Marie Gondjout



Ministre Chargé de Missions à la Présidence de la République, Porte-Parole du CTRI :

Colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi



Ministre de la Santé :

Professeur Adrien Mouggouggou



Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle, Chargé de la Formation Civique :

Madame Camélia Ntoutoume Leclercq



Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation Technologique :

Professeur Hervé Ndoume Essingone



Ministre de l’Économie et des Participations :

Monsieur Mays Mouissi



Ministre des Comptes Publics :

Monsieur Charles Mba



Ministre du Pétrole :

Monsieur Marcel Abeke



Ministre des Travaux Publics :

Monsieur Flavien Nzengui Nzoundou



Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et du Cadastre :

Monsieur Ludovic Megne



Ministre de l’Énergie et des Ressources Hydrauliques :

Monsieur Jeannot Kalima



Ministre du Travail et de la Lutte contre le Chômage :

Monsieur Adrien Nguema Mba



Ministre de la Fonction Publique et du Renforcement des Capacités :

Madame Louise Boukandou



Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche :

Monsieur Jonathan Ignoumba



Ministre de la Communication et des Médias, Porte-Parole du Gouvernement :

Madame Laurence Mengue Me Zogho, épse Ndong



Ministre de l’Économie Numérique et des Nouvelles Technologies de l’Information :

Général Bonjean Frédérik Mbaza



Ministre de l’Environnement, du Climat et du Conflit Homme-Faune :

Madame Arcadie Svetlana Minguengui Ndomba épse. Nzoma



Ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Arts :

Monsieur André Jacques Augand



Ministre des Eaux et Forêts :

Général de Brigade Maurice Ntossui Allogo



Ministre des Transports, de la Marine Marchande et de la Mer :

Capitaine de Vaisseau Loïc Moudouma Ndinga



Ministre du Tourisme et de l’Artisanat :

Monsieur Pascal Ogowet Siffon



Ministre des Mines :

Monsieur Gilles Nembe



Ministre du Commerce, des PME/PMI, Chargé des Activités Génératrices de Revenus :

Madame Parfaite Amouyeme Ollame



Ministre des Affaires Sociales :

Madame Nadine Natalie Awanang épse Anato



Ministre de l’Industrie :