Législatives et locales 2025 : les 9 gendarmes de l’ACER enfin connus dont 5 finalement reconduits

Le ministère gabonais de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation a dévoilé ce samedi 26 juillet, la liste officielle des neuf membres de la nouvelle Autorité de contrôle des élections et du référendum (ACER) devant veiller à la régularité et à la transparence des élections législatives et locales prévues les 27 septembre et 11 octobre 2025. Une nouvelle équipe qui ne se renouvelle finalement que de moitié par rapport à celle de la présidentielle du 12 avril dernier.

Le processus issu d’un appel à candidatures, lancé le 14 juillet et s’est achevé 7 jours plus tard, a suscité un intérêt avec 85 dossiers déposés, dont 14 femmes et 71 hommes âgés entre 35 et 68 ans contre 256 dossiers reçus en février dernier pour administrer la présidentielle. Après un premier tri, 18 candidatures – dont 4 féminines – avaient été présélectionnées. Une enquête de moralité approfondie menée par les services compétents a permis de retenir les 9 personnalités suivantes :

Scholastique Laurencia Ayoli Letsina (44 ans)

Euloge Gatien Foumboula Peme (55 ans)

Wenceslas Mamboundou (60 ans)

Lydie Mamiaka (57 ans)

Jacob Urbain Madoungou (55 ans)

Guy Gervais Mbongo Otando (52 ans)

Jean Minko (60 ans)

Marius Ndong Ondo (61 ans)

Ange Claude Nkoghe (53 ans)

Les candidats non retenus ont 48 heures pour introduire un recours gracieux auprès du ministère. Les membres validés seront ensuite nommés par décret du Président de la République et prêteront serment devant la Cour Constitutionnelle, conformément aux articles 30 et 32 du Code électoral.

5 membres reconduits de l’ACER sortante

La nouvelle équipe marque une continuité partielle, puisque 5 membres de l’ACER ayant supervisé la présidentielle du 12 avril dernier sont reconduits : Scholastique Laurencia Ayoli Letsina, Wenceslas Mamboundou, Lydie Mamiaka, Jean Minko et Marius Ndong Ondo. En revanche, Euloge Gatien Foumboula Peme, Jacob Urbain Madoungou et Guy Gervais Mbongo Otando remplacent finalement Marius Bondji Chamba, Daniel Franck Idiata et David Ikogou-Mensah qui n’étaient plus en lice.

L’ancienne et la nouvelle ACER :

ACER sortante (Présidentielle 12 avril 2025) ACER actuelle (Législatives et locales 2025) Statut Scholastique Laurentia Ayoli Letsina Scholastique Laurencia Ayoli Letsina Reconduite Marius Bondji Chamba Euloge Gatien Foumboula Peme Nouveau Daniel Franck Idiata Wenceslas Mamboundou Reconduit David Ikogou-Mensah Lydie Mamiaka Reconduite Wenceslas Mamboundou Jacob Urbain Madoungou Nouveau Lydie Mamiaka Guy Gervais Mbongo Otando Nouveau Jean Minko Jean Minko Reconduit Marius Ndong Ondo Marius Ndong Ondo Reconduit Ange Claude Nkoghe Ange Claude Nkoghe Reconduit

L’ACER, bras séculier du ministère de l’Intérieur avec la CNOCER, est un acteur central de la préparation et du contrôle des élections au Gabon. Sa mise en place répond aux exigences de la Loi organique N° 001/2025 du 19 janvier 2025 portant Code électoral, qui impose des garanties accrues de transparence, d’impartialité et d’intégrité dans la gestion des scrutins. Le ministre de l’Intérieur, Hermann Immongault, a rappelé que « l’objectif de cette nouvelle équipe est de consolider la confiance entre les institutions et les citoyens, et de garantir des élections apaisées et crédibles ».