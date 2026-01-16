Buscador
    Port-Gentil : la Police nationale hisse 5 officiers et 10 sous-officiers en appelant à plus d’exemplarité

    Publié le 16 janvier 2026 à 21h33min MàJ : //
    Société
    Port-Gentil : la Police nationale hisse 5 officiers et 10 sous-officiers en appelant à plus d’exemplarité
    La police nationale gabonaise a organisé, ce jeudi 15 janvier, une cérémonie officielle de passage de grade dans la cour d’honneur du commissariat central de Port-Gentil. Placé sous le signe de la discipline, de l’honneur, de l’engagement et de la probité, l’événement a été présidé par le commissaire central de la commune, le lieutenant-colonel Ferdinand Odjoula, en présence de plusieurs autorités civiles, militaires, religieuses et des familles des promus.

    Cinq officiers supérieurs ont été inscrits au tableau d’avancement à compter du 1ᵉʳ janvier 2026, dont le capitaine Jean Mbatchi Matoko Kondé, Steven Kouka Souah, Dieudonné Nkoulayani Bongo et Léonce Omanga, tous élevés au grade de commandant. La cérémonie a également été marquée par le port d’insignes de sept sous-officiers supérieurs et de trois sous-officiers subalternes des Forces de police nationale en service à Port-Gentil. Les nouvelles responsabilités confiées à ces agents s’inscrivent dans la dynamique de modernisation et de professionnalisation des forces de sécurité voulue par les autorités.

    « Le port de l’uniforme est un honneur qui exige rigueur, retenue et sens de l’intérêt général », a rappelé le lieutenant-colonel Odjoula, appelant les promus à plus d’exemplarité et de loyauté envers la République. Représentant les promus, le commandant Jean Mbatchi Matoko Kondé a souligné que le grade est « une responsabilité accrue au service de la sécurité des populations et du respect de l’autorité de l’État ». Cette cérémonie apparaît comme un acte de reconnaissance de la Nation envers ses forces de sécurité et comme un rappel du rôle central de la police dans la consolidation de l’État de droit et de la paix sociale.

