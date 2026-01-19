Libreville–Paris : Air France prévoit de desservir le Gabon avec des Dreamliner dès mars 2026

Le ministère gabonais des Transports a annoncé ce mercredi 14 dernier une évolution majeure de la desserte aérienne Libreville–Paris opérée par Air France. À l’issue d’une réunion entre le ministre d’État Ulrich Manfoumbi Manfoumbi et la direction locale de la compagnie, il a été confirmé qu’à partir de mars 2026, la ligne sera assurée par des appareils de nouvelle génération, Boeing 787-8 « Dreamliner » et Boeing 777, dotés de cabines modernisées.

Au-delà du renouvellement de la flotte, la compagnie s’est engagée à rehausser la qualité des services à bord afin de se conformer aux standards internationaux, répondant ainsi aux exigences maintes fois exprimées par les autorités gabonaises sur le confort et la fiabilité de la liaison vers Paris.

Reste le dossier sensible du coût des billets. Ulrich Manfoumbi Manfoumbi a réaffirmé ses réserves sur la cherté du transport aérien, pointant le poids des taxes et redevances. Un comité technique conjoint ministère–Air France a été mis en place pour suivre la mise en œuvre du changement de flotte et étudier les leviers de réduction des coûts, avec l’objectif affiché d’améliorer durablement l’accessibilité et la satisfaction des usagers.