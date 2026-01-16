Ouganda : Museveni donné vainqueur avec 76,25%, son rival bouclé chez lui et internet coupé

Le président sortant Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986, arrive largement en tête de l’élection présidentielle en Ouganda, selon des résultats provisoires publiés vendredi par la commission électorale. Après le dépouillement de moins de la moitié des bureaux de vote, il recueillerait 76,25 % des suffrages, contre 19,85 % pour son principal rival, l’opposant Robert Kyagulanyi, dit Bobi Wine.

Dans le même temps, Bobi Wine a été placé de facto en résidence surveillée, a dénoncé son parti, la Plateforme d’unité nationale (NUP). L’armée et la police ont encerclé sa résidence, où des agents de sécurité ont installé des tentes à l’intérieur de la propriété, selon un communiqué publié sur X. Des journalistes ont constaté vendredi la présence de forces de sécurité devant son domicile, dans un climat tendu mais apparemment calme.

La journée de vote de jeudi a été marquée par d’importants problèmes techniques et un blocage d’internet décidé par les autorités depuis mardi, compliquant la circulation de l’information et la communication de l’opposition. Bobi Wine accuse le pouvoir de « bourrage massif des urnes » et d’arrestations ciblées de cadres de son parti, des allégations qui n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante. Les résultats définitifs des scrutins présidentiel et législatifs sont attendus samedi.