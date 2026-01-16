Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
samedi 31 janvier 2026
  • 804
    27°C

    • En ce moment :
    L'info en bref...

    Ouganda : Museveni donné vainqueur avec 76,25%, son rival bouclé chez lui et internet coupé

    Publié le 16 janvier 2026 à 10h17min MàJ : //
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/ouganda-museveni-remporte-la-presidentielle-son-rival-boucle,2690
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


    Plus de sujets

    Finale mouvementée de la CAN 2025 : La CAF inflige sanctions et amendes au Sénégal et au Maroc

    Global Firepower 2026 : Le Gabon 33e puissance militaire africaine devant la Centrafrique

    Sommet de la CEMAC à Brazzaville : l’ultimatum sur les devises et la discipline budgétaire

    Choc monétaire régional : Les chefs d’État de la CEMAC au chevet du FCFA ce jeudi à Brazzaville

    CAN 2025 : Début du sprint final ce lundi, le Maroc pour la qualif’, l’Égypte pour le sans-faute

    International
    Ouganda : Museveni donné vainqueur avec 76,25%, son rival bouclé chez lui et internet coupé
    Ouganda : Museveni donné vainqueur avec 76,25%, son rival bouclé chez lui et internet coupé © 2026 D.R./Info241

    Moov Africa

    -
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Le président sortant Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986, arrive largement en tête de l’élection présidentielle en Ouganda, selon des résultats provisoires publiés vendredi par la commission électorale. Après le dépouillement de moins de la moitié des bureaux de vote, il recueillerait 76,25 % des suffrages, contre 19,85 % pour son principal rival, l’opposant Robert Kyagulanyi, dit Bobi Wine.

    Dans le même temps, Bobi Wine a été placé de facto en résidence surveillée, a dénoncé son parti, la Plateforme d’unité nationale (NUP). L’armée et la police ont encerclé sa résidence, où des agents de sécurité ont installé des tentes à l’intérieur de la propriété, selon un communiqué publié sur X. Des journalistes ont constaté vendredi la présence de forces de sécurité devant son domicile, dans un climat tendu mais apparemment calme.

    La journée de vote de jeudi a été marquée par d’importants problèmes techniques et un blocage d’internet décidé par les autorités depuis mardi, compliquant la circulation de l’information et la communication de l’opposition. Bobi Wine accuse le pouvoir de « bourrage massif des urnes » et d’arrestations ciblées de cadres de son parti, des allégations qui n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante. Les résultats définitifs des scrutins présidentiel et législatifs sont attendus samedi.

    Moov Africa

    Newsletter de Info241.com

    Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


    Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.


    -
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter cette brève