Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
jeudi 5 février 2026
  • 801
    31°C

    • En ce moment :
    Intempéries

    Tchibanga : Une violente tempête dévaste plusieurs habitations, un lycée catholique sinistré

    Publié le 5 février 2026 à 09h58min MàJ : il y a 6 heures - Temps de lecture : 3 minutes // Auteur : Dana Bloom
    Société
    Tchibanga : Une violente tempête dévaste plusieurs habitations, un lycée catholique sinistré
    Tchibanga : Une violente tempête dévaste plusieurs habitations, un lycée catholique sinistré © 2026 D.R./Info241
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/tchibanga-une-violente-tempete-devaste-plusieurs-habitations-un,11493
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager l'article à vos proches.
    L'URL de partage de cet article est http://info241.ga/11493

    Plus de sujets

    Oyem : Une fillette de 4 ans périt dans un incendie, les délestages et l’enclavement pointés du doigt

    Grève des enseignants : l’Assemblée nationale ouvre un canal de médiation avec SOS Education

    Gabon : Les propriétaires de drones sommés de faire identifier leurs appareils sous peine de sanctions

    PV électroniques, fin des petits arrangements… Ce qui attend les automobilistes gabonais

    Grève des enseignants : 20 membres de SOS Education attendus ce mercredi à l’Assemblée nationale

    Dame nature s’est déchaînée sur Tchibanga (Nyanga, sud du Gabon) ce mercredi après-midi. La capitale provinciale de la Nyanga a été balayée par une tempête d’une rare violence, laissant derrière elle un paysage de désolation, des quartiers privés d’électricité et un établissement scolaire emblématique gravement endommagé.

    Moov Africa

    -
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    C’est un réveil difficile pour les habitants de Massanga. Des rafales de vent puissantes, accompagnées de fortes pluies, ont causé d’importants dégâts matériels à travers la ville. Les quartiers Ingara, Ibanga, Kokondo ainsi que le quartier commercial ont été particulièrement touchés. Sur place, le constat est amer : de nombreuses toitures d’habitations ont été arrachées et des branches d’arbres jonchent le sol, ayant par endroits sectionné les câbles électriques.

    Le lycée catholique Horizons à ciel ouvert

    L’une des pertes les plus significatives concerne le secteur éducatif. Le lycée catholique Horizons a vu une partie de ses infrastructures détruites. La toiture abritant les salles de classe des élèves de 4ème et 3ème a été soufflée par le vent.

    Une vue des dégâts

    Face à cette catastrophe qui intervient en pleine période scolaire, l’Abbé Léandre Bawenda, de la paroisse Saint Joseph de Tchibanga, a exprimé son désarroi et lancé un appel à la solidarité : «  Je lance un appel aux anciens élèves d’Horizons et fidèles de notre congrégation, à nous venir en aide. Cela constitue un grand handicap pour les apprenants alors que les cours reprennent ».

    La ville plongée dans le noir

    En plus des dégâts structurels, la ville a dû faire face à une coupure généralisée d’électricité. La Société d’Énergie et d’Eau du Gabon (SEEG) a procédé à la suspension de l’approvisionnement électrique. Une mesure de sécurité prise en raison des chutes de câbles, mais aussi des risques d’inondations liés à la montée des eaux, plongeant les foyers dans l’obscurité pour la nuit de mercredi à jeudi.

    Les populations s’attellent désormais au déblaiement et aux réparations d’urgence, en espérant un retour rapide à la normale.

    @info241.com
    Moov Africa

    Newsletter de Info241.com

    Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


    Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.


    -
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter l'article