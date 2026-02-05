Tchibanga : Une violente tempête dévaste plusieurs habitations, un lycée catholique sinistré

Dame nature s’est déchaînée sur Tchibanga (Nyanga, sud du Gabon) ce mercredi après-midi. La capitale provinciale de la Nyanga a été balayée par une tempête d’une rare violence, laissant derrière elle un paysage de désolation, des quartiers privés d’électricité et un établissement scolaire emblématique gravement endommagé.

C’est un réveil difficile pour les habitants de Massanga. Des rafales de vent puissantes, accompagnées de fortes pluies, ont causé d’importants dégâts matériels à travers la ville. Les quartiers Ingara, Ibanga, Kokondo ainsi que le quartier commercial ont été particulièrement touchés. Sur place, le constat est amer : de nombreuses toitures d’habitations ont été arrachées et des branches d’arbres jonchent le sol, ayant par endroits sectionné les câbles électriques.

Le lycée catholique Horizons à ciel ouvert

L’une des pertes les plus significatives concerne le secteur éducatif. Le lycée catholique Horizons a vu une partie de ses infrastructures détruites. La toiture abritant les salles de classe des élèves de 4ème et 3ème a été soufflée par le vent.

Une vue des dégâts

Face à cette catastrophe qui intervient en pleine période scolaire, l’Abbé Léandre Bawenda, de la paroisse Saint Joseph de Tchibanga, a exprimé son désarroi et lancé un appel à la solidarité : « Je lance un appel aux anciens élèves d’Horizons et fidèles de notre congrégation, à nous venir en aide. Cela constitue un grand handicap pour les apprenants alors que les cours reprennent ».

La ville plongée dans le noir

En plus des dégâts structurels, la ville a dû faire face à une coupure généralisée d’électricité. La Société d’Énergie et d’Eau du Gabon (SEEG) a procédé à la suspension de l’approvisionnement électrique. Une mesure de sécurité prise en raison des chutes de câbles, mais aussi des risques d’inondations liés à la montée des eaux, plongeant les foyers dans l’obscurité pour la nuit de mercredi à jeudi.

Les populations s’attellent désormais au déblaiement et aux réparations d’urgence, en espérant un retour rapide à la normale.