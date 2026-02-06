L’affaire du faux enlèvement qui avait secoué la ville de Mouila (Ngounié, centre du Gabon) et conduit à l’agression brutale d’un chauffeur de taxi a connu son épilogue judiciaire. Le Tribunal correctionnel de Mouila a rendu son verdict le jeudi 29 janvier 2026, condamnant les quatre jeunes mis en cause, ainsi que la mère de deux d’entre eux, pour leur implication dans cette expédition punitive.

Le rappel des faits

L’origine de cette affaire remonte à la nuit du 13 au 14 janvier 2026, aux alentours de 3 heures du matin. Lévy Ilengo Nzikounet, âgé de 25 ans, étudiant, avait emprunté un taxi. Pris de panique lorsque le chauffeur s’est arrêté pour prendre d’autres clients, le jeune homme a pris la fuite, imaginant un complot visant à l’enlever.

Un reportage sur les faits

Sur la base de cette information erronée, une expédition punitive a été organisée le lendemain par Lévy et ses proches. Le chauffeur de taxi a été repéré, sorti de force de son véhicule et agressé physiquement. L’un des complices, Christopher Mihindou Mihindou (20 ans), a même pris le volant du véhicule sans permis. Cette affaire avait provoqué une psychose dans la ville concernant un enlèvement qui n’avait jamais existé.

Le verdict du Tribunal correctionnel

Placés sous mandat de dépôt à la prison centrale de Mouila la semaine précédente, les quatre jeunes gens ont comparu le jeudi 29 janvier 2026. Lors des débats, ils ont reconnu les faits. Outre Lévy (25 ans) et Christopher (20 ans), le groupe comprenait également Fera Mikolo Nzikounet (23 ans) et Ibinga Papa Moutouli (21 ans).

Bien que le Ministère public ait requis des peines sévères — allant jusqu’à 5 ans de prison ferme pour les meneurs et 2 ans pour les autres —, le tribunal a prononcé des sentences plus clémentes. Les quatre jeunes hommes ont été condamnés à 6 mois de prison, dont 3 mois assortis du sursis, et à une amende de 100 000 FCFA chacun.

Une mère de famille également condamnée

Fait notable, la mère de Lévy et Fera, identifiée comme la veuve Nzikouné, a également fait face à la justice pour sa participation au « supplice subi par le transporteur ». Elle a écopé d’une peine de 12 mois de prison avec sursis et d’une amende de 100 000 FCFA.