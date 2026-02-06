Buscador
Libreville, le
vendredi 6 février 2026
    Bangui accueille un séminaire sous-régional sur la sécurité sociale et la transformation numérique

    Publié le 6 février 2026 à 10h13min MàJ : il y a 2 heures - Temps de lecture : 5 minutes // Auteur : La rédaction d’Info241
    International
    Bangui accueille un séminaire sous-régional sur la sécurité sociale et la transformation numérique
    Bangui accueille un séminaire sous-régional sur la sécurité sociale et la transformation numérique © 2026 D.R./Info241
    Les 11 et 12 février, Bangui abritera un séminaire technique régional consacré au numérique dans l’administration de la sécurité sociale, indique un communiqué de presse des organisateurs parvenu ce vendredi à la rédaction d’Info241. L’événement réunira directeurs généraux et experts des institutions de prévoyance sociale d’Afrique centrale autour des enjeux de modernisation des services publics et de gouvernance des systèmes de protection sociale.

    Placée sous le patronage du ministère centrafricain du Travail, de l’Emploi, de la Protection sociale et de la Formation professionnelle, la rencontre est organisée par l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS), à travers son Bureau de liaison pour l’Afrique centrale (BLAISAC), en collaboration avec la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) de la République centrafricaine. Les travaux se tiendront à l’hôtel Ledger Plaza de Bangui.

    Moderniser les systèmes de protection sociale par le numérique

    L’objectif principal du séminaire est de définir des stratégies communes pour moderniser les services de sécurité sociale grâce à l’innovation technologique. Les participants échangeront sur l’intégration du numérique dans la gestion des organismes, l’amélioration de la qualité des prestations et la modernisation des services destinés aux assurés sociaux. Cette démarche intervient dans un contexte où les pays d’Afrique centrale font face à des défis démographiques, économiques et sociaux convergents.

    L’affiche de l’évènement

    Au-delà des outils numériques, la rencontre mettra l’accent sur la gouvernance des institutions de sécurité sociale. Il s’agira notamment de renforcer la performance des services, la transparence dans la gestion et l’adaptation des modèles administratifs aux réalités de la transformation digitale.

    Vers une convergence régionale des politiques sociales

    Pour les États d’Afrique centrale, dont le Gabon, ces échanges traduisent une volonté d’avancer vers une convergence progressive des systèmes de sécurité sociale. L’objectif est de faciliter le partage d’expériences, la circulation des bonnes pratiques et l’harmonisation des réponses face aux défis sociaux communs à la sous-région.

    Le séminaire sera également marqué par un moment institutionnel important : le transfert officiel du siège du Bureau de liaison de l’AISS pour l’Afrique centrale à Bangui, prévu ce 11 février. Cette relocalisation positionne la capitale centrafricaine comme un point d’ancrage régional dans la coordination des politiques de sécurité sociale.

    Bangui, nouveau pôle régional de la sécurité sociale

    Pour les autorités centrafricaines, cette étape s’inscrit dans une ambition plus large visant à faire de la protection sociale un levier de développement et un instrument de coopération régionale. Le directeur général de la CNSS centrafricaine, Vianey Marius Detanguy Tago, voit dans l’accueil de ce séminaire la traduction de l’engagement de son institution à accélérer sa modernisation et à renforcer son intégration dans les dynamiques régionales portées par l’AISS.

    Engagée dans un processus de transformation progressive, la CNSS place la digitalisation de ses services au cœur de sa stratégie. L’objectif est d’améliorer l’accès des assurés sociaux aux prestations et d’aligner ses pratiques sur les standards internationaux. À l’issue du séminaire, des recommandations seront formulées afin d’accompagner l’évolution des systèmes de sécurité sociale en Afrique centrale et de renforcer les mécanismes de coopération entre institutions de la sous-région.

    @info241.com
