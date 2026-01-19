Buscador
Libreville, le
samedi 31 janvier 2026
    Nigéria : Des gangs armés attaquent deux églises et enlèvent plus de 160 chrétiens en pleine messe

    Publié le 19 janvier 2026
    International
    Nigéria : Des gangs armés attaquent deux églises et enlèvent plus de 160 chrétiens en pleine messe
    Nigéria : Des gangs armés attaquent deux églises et enlèvent plus de 160 chrétiens en pleine messe © 2026 D.R./Info241

    Plus de 160 fidèles chrétiens ont été enlevés dimanche lors d’une attaque menée par des gangs armés contre deux églises dans un village isolé de l’État de Kaduna, dans le nord du Nigeria, selon un membre du clergé chrétien et un rapport de sécurité de l’ONU consulté par l’AFP.

    D’après le révérend Joseph Hayab, président de l’Association chrétienne du Nigeria pour le nord du pays, les assaillants ont encerclé les lieux de culte pendant la messe dominicale à Kurmin Wali, dans le district de Kajuru, avant de contraindre les fidèles à se diriger vers la brousse. « Ils en ont enlevé 172, mais neuf se sont échappés, donc 163 sont toujours avec eux  », a-t-il précisé.

    Le rapport de l’ONU évoque, lui, « plus de 100 fidèles » kidnappés et souligne que les zones forestières et peu peuplées de Kajuru constituent un terrain favorable aux enlèvements. Le Nigeria fait face à une recrudescence des kidnappings de masse, un contexte qui a conduit le président Bola Tinubu à déclarer l’état d’urgence sécuritaire et à renforcer le recrutement au sein des forces de défense et de sécurité.

