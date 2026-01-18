Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
samedi 31 janvier 2026
  • 804
    27°C

    • En ce moment :
    L'info en bref...

    Bénin : 109 sièges pour le pouvoir, zéro pour l’opposition aux législatives

    Publié le 18 janvier 2026 à 14h36min MàJ : //
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/benin-109-sieges-pour-le-pouvoir-zero-pour-l-opposition-aux,2692
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


    Plus de sujets

    Finale mouvementée de la CAN 2025 : La CAF inflige sanctions et amendes au Sénégal et au Maroc

    Global Firepower 2026 : Le Gabon 33e puissance militaire africaine devant la Centrafrique

    Sommet de la CEMAC à Brazzaville : l’ultimatum sur les devises et la discipline budgétaire

    Choc monétaire régional : Les chefs d’État de la CEMAC au chevet du FCFA ce jeudi à Brazzaville

    CAN 2025 : Début du sprint final ce lundi, le Maroc pour la qualif’, l’Égypte pour le sans-faute

    International
    Bénin : 109 sièges pour le pouvoir, zéro pour l’opposition aux législatives
    Bénin : 109 sièges pour le pouvoir, zéro pour l’opposition aux législatives © 2026 D.R./Info241

    Moov Africa

    -
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Les partis pro-gouvernementaux ont raflé la totalité des 109 sièges de la nouvelle Assemblée nationale du Bénin à l’issue des législatives du 11 janvier, selon les résultats provisoires annoncés samedi par la Commission électorale nationale autonome (CENA=. Aucun député de l’opposition ne siégera au Parlement : en course sans alliance, Les Démocrates n’ont pas atteint le seuil légal de 20 % des suffrages exprimés dans chacune des 24 circonscriptions, plafonnant à environ 17 % et 450 000 voix au plan national. Les 109 sièges se partagent entre l’Union progressiste le renouveau (UPR), avec 60 élus, et le Bloc républicain (BR), avec 49 sièges, dans un scrutin marqué par une participation de 36,7 %.

    Pour la deuxième fois sous la présidence de Patrice Talon, le Bénin se retrouve avec un Parlement monocolore, comme en 2019, lorsque l’opposition n’avait pas pu participer au scrutin. Guy Mitokpè, porte-parole des Démocrates, dénonce un code électoral «  exclusif, dangereux  » et estime que son parti a été « complètement fragilisé, avec toutes ces pressions, ce harcèlement  », tout en soulignant avoir « franchi la barre des 10 % ». Les Démocrates devront désormais exercer leur opposition sans aucun élu pendant sept ans, étant déjà absents des communales et exclus de la présidentielle du 12 avril prochain, leur dossier de candidature ayant été déclaré irrecevable par la Cena.

    Face aux critiques de « Parlement monocolore », Parfait Ahoyo, porte-parole de l’UPR, défend au contraire « l’expression claire d’un choix populaire  » et récuse tout « recul démocratique ». Les résultats restent pour l’heure provisoires : il revient à la Cour constitutionnelle de les valider définitivement, tandis que les chiffres des élections communales, tenues le même jour, sont encore en cours de traitement.

    Moov Africa

    Newsletter de Info241.com

    Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


    Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.


    -
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter cette brève