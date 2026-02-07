Buscador
Libreville, le
dimanche 8 février 2026
    Gabon : Un jeune cadre de la CNAMGS perd la vie en tentant de régler son antenne Canal+

    Publié le 7 février 2026 à 20h37min MàJ : il y a 3 heures - Temps de lecture : 4 minutes // Auteur : Dana Bloom
    Société
    Gabon : Un jeune cadre de la CNAMGS perd la vie en tentant de régler son antenne Canal+
    Gabon : Un jeune cadre de la CNAMGS perd la vie en tentant de régler son antenne Canal+ © 2026 D.R./Info241
    La capitale du Moyen-Ogooué (centre du Gabon) est sous le choc. Une banale opération domestique a viré au cauchemar au quartier Faisceau, dans le 1er arrondissement de Lambaréné. Marvine Dominique Kass Nziengui, un jeune compatriote de 32 ans, est décédé ce jeudi par électrocution à son domicile, relançant le débat épineux sur l’anarchie urbanistique et la sécurité des installations électriques.

    -
    C’est une tragédie qui laisse une famille et toute une corporation dans la consternation. Il y a quelques jours, Marvine Dominique Kass Nziengui, gestionnaire des établissements sanitaires et sociaux en service au pool CNAMGS du Centre hospitalier Georges-Rawiri, a connu une fin brutale.

    Le film du drame

    Selon les sources judiciaires, l’accident est survenu alors que la victime tentait de résoudre un problème de réception télévisuelle. Constatant une mauvaise qualité du signal, le jeune homme a décidé de monter sur la toiture de sa maison pour repositionner son antenne Canal+.

    La victime de son vivant

    C’est au cours de cette manœuvre périlleuse qu’il est entré accidentellement en contact avec des câbles de moyenne tension de la SEEG qui traversaient sa toiture. Le choc a été fatal. Malgré l’alerte donnée au procureur de la République et l’intervention des sapeurs-pompiers pour tenter de le réanimer, les secouristes n’ont pu que constater le décès.

    La colère et les interrogations

    Au-delà de la douleur de la perte d’un jeune actif de 32 ans, ce drame soulève une vague d’indignation au sein de la population. Les circonstances de l’accident mettent en lumière une défaillance grave en matière de sécurité publique.

    De nombreux riverains s’interrogent sur la présence de lignes électriques de moyenne tension passant directement au-dessus d’une habitation. Selon les témoignages recueillis sur place, la maison de la victime aurait été construite bien avant l’installation de ces câbles dangereux. Cette situation pose, une nouvelle fois, la question de la responsabilité de la société d’énergie et du respect des normes de sécurité dans les zones résidentielles.

    Une enquête ouverte

    Face à la gravité des faits et aux zones d’ombre entourant la conformité de ces installations, le parquet a ouvert une enquête. Celle-ci devra déterminer les circonstances exactes du drame et établir les responsabilités éventuelles.

    La mort de Marvine Dominique Kass Nziengui ne doit pas être un fait divers de plus. Elle rappelle l’urgence pour les pouvoirs publics et la SEEG de se pencher sur la question de la sécurité des installations électriques dans les zones d’habitation pour éviter que la recherche d’un simple signal télévisé ne se transforme en arrêt de mort.

    @info241.com
