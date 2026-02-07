Chocs des grands en EPL et Classique parisien : enflammez votre week-end footballistique avec 1xBet !

Les plus grands championnats européens ravissent les passionnés de ballon rond avec des matchs spectaculaires et ininterrompus. 1xBet, le meilleur site de paris sportifs international, vous aidera à attiser la flamme de l’excitation à la veille des matchs phares de la semaine, transformant le visionnage du football en un véritable spectacle. Suivez lelien, chargez les paris sur vos favoris et plongez au cœur de l’ambiance incroyable de cette bagarre des ténors. Mais n’oubliez pas : jouer de manière responsable est votre meilleur atout face au pur hasard !

Manchester United - Tottenham, 7 février

Les « Red Devils » enchaînent trois victoires de rang en Premier League, de quoi faire monter la pression chez les barbiers de Manchester qui aiguisent déjà leurs lames ! Très bientôt, le même supporter de United qui a enflammé les réseaux sociaux avec le défi « Je ne me couperai pas les cheveux tant que mon équipe n’aura pas gagné 5 matchs d’affilée » pourrait bien se transformer de Marouane Fellaini en Jaap Stam.

Avec l’arrivée de Michael Carrick au poste d’entraîneur, Alex Ferguson a retrouvé son sourire et les tribunes d’Old Trafford ont enfin goûté à la victoire. Il a suffi de passer d’une défense à trois centraux à un classique 4-5-1 avec Bruno Fernandes sur la position du « dix » pour que la machine mancunienne se mette en marche et prenne son envol.

Cependant, un choc à domicile face à Tottenham se profile, le dernier étant loin d’être au sommet de sa forme. Pourtant, il sait se montrer à la hauteur lors des grands rendez-vous, comme il l’a déjà prouvé contre Manchester City. Les statistiques laissent présager un festival de buts. Les parieurs misant sur plus de 2,5 buts devraient donc suivre de près cette rencontre.

V1 - 1,697, X - 4,57, V2 - 4,825

Liverpool - Manchester City, 8 février

Le match aller entre ces deux équipes s’est soldé par une véritable déroute des Reds à l’Etihad, et ces derniers sont désormais déterminés à prendre leur revanche. Liverpool souffre d’un manque au poste d’arrière droit, mais l’association Jugo Ekitiké-Florian Wirtz fonctionne à merveille et est de plus en plus comparée au duo Gerrard-Torres.

Le poste d’entraîneur d’Arne Slot reste fragile, et une victoire face à Manchester City serait une belle opportunité pour couper les langues de vipères et réintégrer le top 4 de la Premier League. Cependant, Manchester City n’est clairement pas un adversaire à prendre à la légère. Les Citizens poursuivent leur course au titre face à Arsenal et ne comptent pas laisser passer l’occasion de profiter de leur faux pas pour rester en lice.

V1 - 2,43, X - 3,86, V2 - 2,898

Paris Saint-Germain - Olympique de Marseille, 8 février

Le Classico au Parc des Princes est l’un des événements majeurs de Ligue 1 à ne manquer sous aucun prétexte. Le Paris Saint-Germain a dompté l’audace du RC Lens et repris la tête du championnat, mais ce week-end, les Parisiens s’apprêtent à relever un véritable défi à domicile face à l’Olympique de Marseille, qui souhaite lui aussi se mêler à la course au titre.

L’équipe de Roberto De Zerbi a décroché sa place en Ligue des champions in extremis grâce au but phénoménal de Benfica contre le Real Madrid dans les dernières minutes de la rencontre.

L’Olympique de Marseille est donc furieux et assoiffé de revanche. Lors du match aller, Mason Greenwood et ses coéquipiers avaient réussi à vaincre les Rouge et Bleu ; parviendront-ils à réitérer cet exploit ? Réponse dimanche.

V1 - 1,443, X - 5,33, V2 - 7,41

