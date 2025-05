Nouvelle mercuriale à Port-Gentil : Les opérateurs économiques sommés de s’aligner d’ici 2 semaines

Pour contenir la vie chère et alléger le panier de la ménagère, les autorités de l’Ogooué-Maritime ont présenté une nouvelle mercuriale aux opérateurs économiques de Port-Gentil, ce mercredi 22 mai, au siège du gouvernorat. Ce tableau actualisé des prix vise une meilleure compréhension et applicabilité des mesures arrêtées en commission.

L’initiative s’inscrit dans les orientations données par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a instruit le ministère de l’Économie et des Participations de renforcer les mécanismes de régulation des prix. L’objectif affiché est de rendre les produits de première nécessité plus accessibles et d’assurer leur disponibilité sur l’ensemble du territoire national.

Une mercuriale adaptée aux réalités locales

La mercuriale présentée ce jeudi par le gouverneur Jean-Robert Nguema Nnang s’appuie sur l’arrêté n° 646 du 17 octobre 2024. Ce texte suspend pour six mois les droits et taxes sur certains produits de grande consommation soumis à un plafonnement. « Des prix ont été fixés. Il convient donc de les rendre officiels, de les contrôler et d’en suivre le strict respect », a souligné le gouverneur.

Comparée à la précédente version, cette nouvelle mercuriale passe de 15 à 135 produits. Elle intègre désormais des aliments locaux et des matériaux de construction, avec une attention particulière portée aux spécificités du marché port-gentillais. « On ne pouvait pas établir un document à Libreville sans tenir compte des réalités de Port-Gentil », a déclaré Dieudonné Loundou, directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF).

Une méthodologie élargie pour une réponse ciblée

La nouvelle mercuriale regroupe 45 produits alimentaires de base, 60 produits locaux, et 30 articles relatifs aux matériaux de construction. « En tenant compte du contexte local, nous avons conçu cette grille de 135 produits », a précisé Dieudonné Loundou.

La DGCCRF entend jouer un rôle central dans la mise en œuvre de cette réforme. Elle veillera à l’application stricte des prix fixés, à travers des contrôles réguliers, et sanctionnera les contrevenants. « Une période de deux semaines est accordée aux opérateurs pour s’approprier cette mercuriale. Au-delà, nous procéderons à des inspections. Ceux qui ne l’appliqueront pas seront sanctionnés », a prévenu le directeur.

Des contraintes logistiques encore pesantes

Si la démarche est saluée par plusieurs opérateurs économiques, certains soulignent les difficultés structurelles qui pèsent sur les prix. « Les tarifs proposés pour le ciment restent difficiles à appliquer. Port-Gentil n’est pas relié au reste du pays par voie terrestre. Le transport maritime coûte cher », a expliqué Nour, responsable de l’entreprise Nour Services.

Cette réforme marque un tournant dans la régulation des prix des biens de consommation au Gabon. En ciblant les besoins essentiels des ménages et les matériaux de construction, le gouvernement entend renforcer la résilience économique face aux aléas internationaux. « La majorité des prix sont défiscalisés. Vous devez aider le gouvernement à faire en sorte que les consommateurs soient satisfaits », a recommandé le responsable de la DGCCRF de l’Ogooué-Maritime.

Ci-après la nouvelle mercuriale de Port-Gentil :

CATEGORIE 1 : VIANDE, VOLAILLE, POISSON

Nº DESIGNATION PRIX DE GROS PRIX DEMI-GROS PRIX DETAIL (Kg/Unité) 3 Cents de porc viandé 18 500 19 050 2 075 4 Cents de porc semi-viandé 14 500 14 935 1 650 6 Rogoon emballage bloc 10 000 10 500 1 150 8 Cuisse de poulet (USA) 10 000 10 500 1 150 9 Cuisse de poulet (Brésil) 11 000 11 500 1 250 10 Pilons de poulet (USA) 12 000 12 400 1 350 11 Ailes de poulet 3 phalanges 11 000 11 500 1 250 12 Ailes de poulet 3 phalanges 13 500 13 900 1 500 13 Ailes de Dinde 3 phalanges 17 500 18 500 1 950 15 Maquereaux 300g - 500g (Asie) 17 000 17 500 1 900 16 Bar Amérique du Sud (y compris Corvina au Yellow Cracker) 17 500 18 000 1 950 17 Tilapia 300g - 500g (Asie) 12 400 12 800 1 400

CATEGORIE 2 : CONSERVES DE POISSON

Nº DESIGNATION PRIX DE GROS PRIX DEMI-GROS PRIX DETAIL (Kg/Unité) 19 Sardine à huile en boîte BELMA 125g x 50 18 930 19 495 425 20 Sardine à la tomate en boîte BELMA 425g x 24 17 700 18 600 825 21 Maquereaux BELMA et Africa Queen Bande Rouge 425 x 24 20 500 21 600 925 22 Maquereaux Africa Queen Bande Bleue 425g x 24 17 100 17 615 800 23 Maquereaux TOMACK 425g x 24 14 500 14 960 685

SOUS-CATEGORIE 3 : CONSERVES DE LEGUMES

Nº DESIGNATION PRIX DE GROS PRIX DEMI-GROS PRIX DETAIL (Kg/Unité) 25 Tomate double concentrée SALEA 70g x 100 12 300 12 500 130 26 Tomate double concentrée ALBA 70g x 100 9 900 10 000 125 27 Tomate double concentrée ABC 70g x 100 10 200 10 500 110 28 Tomate entière pelée SALEA 400g x 24 14 725 15 120 700 29 Tomate entière pelée ALBA 400g x 24 12 000 12 360 560

CATEGORIE 4 : PATES ALIMENTAIRES

Nº DESIGNATION PRIX DE GROS PRIX DEMI-GROS PRIX DETAIL (Kg/Unité) 31 Spaghetti Alix sans œufs 250 x 40 6 000 6 180 170 32 Spaghetti Alix sans œufs Rino 250g x 40 6 950 7 000 225 33 Spaghetti Alix sans œufs Pasta Roma 500g x 20 6 800 7 000 380 34 Spaghetti Alix sans œufs 500g x 20 6 240 6 425 350

CATEGORIE 5 : PRODUITS LAITIERS

Nº DESIGNATION PRIX DE GROS PRIX DEMI-GROS PRIX DETAIL (Kg/Unité) 38 Lait Concentré sucré Bonnet Rouge 1kg x 24 36 345 37 435 1 700 40 Lait en poudre Bonnet Rouge 1kg x 120 10 500 10 815 100 41 Lait en poudre BRIDEL 400g x 24 52 900 54 000 2 350 42 Lait en poudre BRIDEL 900g x 12 57 450 61 080 5 700 43 Lait en poudre COWBEL 18g x 120 10 500 11 000 90 44 Lait en poudre COWBEL 400g x 24 49 160 50 640 2 300

SOUS-CATEGORIE 2 : LAITS MATIERES GRASSES VEGETALES

Nº DESIGNATION PRIX DE GROS PRIX DEMI-GROS PRIX DETAIL (Kg/Unité) 33 Lait Concentré 26 800 27 600 650 34 Lait Concentré 15 200 15 200 700 35 Lait Concentré 33 170 33 170 1 600 36 Lait Concentré 50 650 50 650 2 500 37 Lait Concentré 55 045 55 045 5 000

SOUS-CATEGORIE 1 : LAITS INFANTILES

Nº DESIGNATION PRIX DE GROS PRIX DEMI-GROS PRIX DETAIL (Kg/Unité) 38 Lait Infantile 27 150 28 200 2 600 39 Lait Infantile 30 080 30 755 2 750

CATEGORIE 6 : RIZ (PARFUMI AU JASMIN ENTIER)

Nº DESIGNATION PRIX DE GROS PRIX DEMI-GROS PRIX DETAIL (Kg/Unité) 40 Riz 43 810 44 500 4 745 41 Riz 43 715 43 715 12 000 42 Riz 21 715 21 000 43 Riz 33 500 33 500 7 500 44 Riz 15 500 15 500 16 000 45 Riz 31 500 31 500 33 500

II/ PRODUITS LOCAUX

SOUS-CATEGORIE 1 : HUILE RAFFINEE

Nº DESIGNATION PRIX DE GROS PRIX DEMI-GROS PRIX DETAIL (Kg/Unité) 46 Huile de palme Cuzan’or 0,9 L 12 000 1 100 47 Huile de palme Cuzan’or 2 L 12 250 2 245

SOUS-CATEGORIE 2 : SUCRE

Nº DESIGNATION PRIX DE GROS PRIX DEMI-GROS PRIX DETAIL (Kg/Unité) 48 Sucre blanc morceaux 1kg (carton de 25 paquets) 22 750 925 49 Sucre blanc morceaux 1kg (carton de 20 paquets) 18 150 925 50 Sucre blanc granulé 1kg (carton de 25 paquets) 22 100 900 51 Sucre roux morceaux 1kg (carton de 20 paquets) 17 175 875 52 Sucre blanc granulé 1 kg (carton de 20 paquets) 17 650 900 53 Sucre roux granulé 1 kg (carton de 20 paquets) 16 200 825

SOUS-CATEGORIE 2 : POISSON DE PECHE LOCALE (PECHE ARTISANALE)

Nº DESIGNATION PRIX A LA PIROGUE (F CFA/KG) PRIX CENTRE DE PECHE (F CFA/KG) PRIX AU DETAIL (F CFA/KG) 53 Caninine 2 500 2 800 2 800 54 Disque (Cirra) 1 500 2 000 2 000 55 Dorade grise 2 500 2 800 2 800 56 Mérox 2 000 2 500 2 500 57 Sole 2 000 2 500 2 500 58 Rouge 2 000 2 500 2 500 59 Bar 2 000 2 500 2 800 60 Bécane 2 000 2 500 2 500 61 Boars 2 000 2 500 2 500 62 Disque (moyen) 1 500 2 000 2 000 63 Dorade rose 1 500 2 000 2 100 64 Maclearon d’eau douce 1 500 2 000 2 500 65 Mulex (gros) 2 500 3 000 3 000 66 Carpe d’eau douce (grosse) 2 000 2 500 2 500 67 Séssole 2 000 2 500 2 500 68 Yara (gros) 3 000 3 500 3 500 69 Faux capitaine 2 000 2 000 70 Tarpon 2 000 2 000 71 Machoiron de mer 1 000 1 000 72 Mulez (petit) 500 1 000 73 Maquereau 500 1 500 74 Thon 1 500 1 500 75 Turbo 2 000 2 000 76 Vara (moron) 1 500 3 000 77 Carpe de mer 2 000 2 000 78 Carpe d’eau douce (petite) 1 500 2 000 79 Vara (petit) 1 000 2 500 80 Sardine fraiche (grosse) 1 500 1 500 81 Sardine fumée (grosse) 6 à 500

SOUS-CATEGORIE 2 : POISSON DE PECHE A LA LIGNE

Nº DESIGNATION PRIX A LA PIROGUE (F CFA/KG) PRIX DETAIL MARAYEUSE (F CFA/KG) 82 Poisson rouge 2 000 83 Capitaine 2 200 2 800 84 Dusque (gros) 2 000 2 500 85 Dorade grise 2 000 2 500 86 Sole 1 800 2 500 87 Bar 2 000 2 500 88 Bécane 2 000 2 500 89 Bossu (gros) 2 000 2 500 90 Dusque (moron) 1 500 2 000 91 Machoiron d’eau douce 1 500 2 000 92 Mulez (gros) 2 000 2 500 93 Capitaine (petit) 1 500 2 000 94 Tarpon 1 500 2 000 95 Machoiron de mer 800 1 000 96 Mulez (petit) 500 1 000 97 Thon 1 000 1 500 98 Turbo 1 000 1 500 99 Rouge 2 000 2 500 100 Barbillon 1 000 1 200 101 Bossu (petit) 1 000 1 500 102 Maquereau (moron) 1 000 1 500 103 Sardine fraiche 1 000 1 500 104 Sardine fumée (petite) 5 à 200 105 Sardine fumée (grosse) 6 à 500

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************SOUS CATEGORIE 1 : FER A BETON

Nº DESIGNATION PRIX DE GROS PRIX DE DETAIL 106 Barre de 8 3 425 4 000 107 Barre de 10 5 400 6 000 108 Barre de 12 7 860 9 000

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************SOUS CATEGORIE 2 : PRODUITS DE CARRIERE ET DERIVES

Nº DESIGNATION PRIX SORTIE USINE PRIX DE GROS/TONNE PRIX DE DETAIL AU SAC 109 Ciment 42.5 N 81 000 98 000 110 Ciment 32.5 N 76 400 87 680

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************PRIX DES DETAIL

Nº DESIGNATION PRIX DE DETAIL 111 Ciravieu 5/15 tomte Nuthenque 25 000 112 Ciravieu 0,25 tomte Nuthenque 25 000 113 Sable fin le Goulet Nuthenque 22 860 114 Sable gros grain Goulet Nuthenque 22 860 115 Parpaing de 10 375 116 Parpaing de 15 450 117 Parpaing de 20 600

SOUS-CATEGORIE 3 : TOLES BAC

Nº DESIGNATION PRIX DE GROS PRIX DETAIL 118 Tôle 5/10 6 000 6 500 119 Tôle 6/10 7 500 8 000

SOUS-CATEGORIE 4 : BOIS (Okoumé)

Nº DESIGNATION PRIX SORTIE USINE OKOUME USINE OKOUME SCLAGE 120 Lattex de 3m 120 000/m3 1 500 2 800 121 Lattex de 4m 120 000/m3 2 000 3 500 122 Lattex de 5m 120 000/m3 2 500 123 Planches 2,5m 120 000/m3 2 500 3 500 124 Planches 3m 120 000/m3 3 000 125 Planches 3m 120 000/m3 3 000 6 500 126 Planches 4m 120 000/m3 4 000 8 000 127 Planches 5m 120 000/m3 5 000 128 4 mm petit format (250 mm x 122 mm) 5 000 129 8 mm petit format (250 mm x 122 mm) 12 000

CHEVRONS

Nº DESIGNATION PRIX USINE PRIX SCIERIE PRIX USINE PRIX SCIERIE 130 Chevrons de 3m 120 000/m3 3 000 4 000 3 500 131 Chevrons de 4m 120 000/m3 4 000 5 500 4 500 132 Chevrons de 5m 120 000/m3 5 000 6 500 5 500

POND DE 15