dimanche 28 septembre 2025
    Nigeria : Plus de 100 mineurs présumés morts dans l’effondrement d’une mine d’or

    Publié le 27 septembre 2025 à 14h22min
    International
    Nigeria : Plus de 100 mineurs présumés morts dans l’effondrement d’une mine d’or
    Nigeria : Plus de 100 mineurs présumés morts dans l’effondrement d’une mine d’or © 2025 D.R./Info241

    Au moins 100 personnes sont portées disparues et présumées mortes après l’effondrement d’une fosse minière d’or jeudi 25 septembre dans l’État de Zamfara, au nord-ouest du Nigeria. Le drame s’est produit sur le site de Kadauri, dans la zone de gouvernement local de Maru, alors que des dizaines de mineurs artisanaux travaillaient sous terre.

    Selon des habitants, les opérations de secours se sont poursuivies sans relâche jusqu’à vendredi, permettant d’extraire 13 corps et de sauver une quinzaine de survivants. « Plus de 100 mineurs étaient présents lors de l’effondrement », a confié Sanusi Auwal, un habitant impliqué dans les secours. Un rescapé, Isa Sani, actuellement hospitalisé, a expliqué que seuls « 15 d’entre nous ont pu être secourus ».

    L’association locale des mineurs a confirmé le drame, précisant que certains sauveteurs ont aussi péri asphyxiés lors des tentatives de sauvetage. L’exploitation minière illégale, très répandue dans la région et souvent sous le contrôle de groupes armés, est régulièrement à l’origine d’accidents mortels et d’une recrudescence de la violence.

