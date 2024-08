Nigeria : Le président appelle au dialogue face aux manifestations antigouvernementales

Le président nigérian Bola Tinubu a appelé dimanche dans un discours à la nation les organisateurs et les participants aux manifestations antigouvernementales à cesser le mouvement de protestation et à entamer un dialogue avec les autorités. « Mes chers Nigérians, en particulier nos jeunes, je vous ai entendus, a-t-il déclaré, cité par Nigerian Tribune. Je comprends la douleur et la frustration qui motivent ces manifestations, et je tiens à vous assurer que notre gouvernement est déterminé à écouter et à répondre aux préoccupations de nos citoyens. Mais nous ne devons pas laisser la violence et la destruction déchirer notre nation, nous devons entamer le dialogue », a-t-il ajouté.

Il a réitéré la disposition des autorités à respecter les normes démocratiques, les droits constitutionnels des citoyens et à garantir l’inviolabilité des personnes et des biens. Il a également annoncé son intention d’accorder 10 millions d’hectares de terres à la production alimentaire et d’acheter du matériel agricole aux États-Unis, au Brésil et en Biélorussie, soulignant les efforts du gouvernement pour stabiliser l’économie et améliorer les conditions de vie des Nigérians.

Depuis le 1er août, le Nigeria est secoué par des manifestations massives contre la baisse du niveau de vie et la menace de famine, sous le slogan « Mettre fin à la mauvaise gouvernance ». Ces manifestations dégénèrent souvent en violences, avec des accusations d’usage d’armes par la police et des informations non confirmées faisant état d’une quarantaine de morts parmi les civils. Les syndicats et les leaders religieux ont appelé à la fin des protestations, alors que le gouvernement cherche des solutions pour répondre aux revendications des citoyens.