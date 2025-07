Moov Africa Gabon Télécom et la DGI lancent MOMO e-tax pour faciliter le paiement des impôts

Une nouvelle ère s’ouvre pour les contribuables gabonais. Ce jeudi, Moov Africa Gabon Télécom et la Direction générale des impôts (DGI) ont officiellement présenté MOMO e-tax, une solution numérique innovante qui permet désormais de régler ses impôts directement via l’application E-tax, grâce au service mobile Moov Money.

Conçue pour rendre les démarches fiscales plus simples et accessibles, cette application marque une étape importante dans la digitalisation des services publics. Finies les longues files d’attente et les déplacements fastidieux. Désormais, qu’il s’agisse de salariés, entreprises, fonctionnaires, ménages propriétaires de terrains ou encore de particuliers réalisant des transferts immobiliers, tous peuvent payer leurs impôts en quelques clics, depuis leur téléphone.

Catégorie d’utilisateur Impôts concernés Salariés d’entreprises et d’organisations économiques impôts sur le revenu, sur les traitements et salaires Entreprises et professionnels impôts sur les bénéfices, TVA, autres obligations fiscales Particuliers effectuant des transferts immobiliers droits d’enregistrement, plus-values immobilières Ménages possédant des terres non agricoles taxes foncières non agricoles Fonctionnaires et agents des administrations publiques impôts sur les traitements, contribution spéciale, etc.

« E-tax est un service qui incarne à la fois la modernisation de notre service fiscal et l’inclusion financière de nos concitoyens », a souligné Jean Félix Lenguengue, directeur de Moov Money, lors de la conférence de presse. Le lancement de MOMO e-tax s’inscrit dans la continuité de la stratégie numérique de la DGI, amorcée en 2024 avec la mise en place de la plateforme Digitax, destinée à simplifier les démarches fiscales en ligne.

Un visuel de Moov dédié à l’opération

Accessible via un simple téléchargement de l’application, MOMO e-tax promet rapidité, sécurité, flexibilité et efficacité dans le traitement des obligations fiscales.

vers un système fiscal plus inclusif Avec cette innovation, Moov Africa Gabon Télécom et la DGI réaffirment leur volonté commune de rendre la fiscalité gabonaise plus moderne, plus proche des usagers et plus inclusive, dans un contexte où la digitalisation des services publics devient un impératif.