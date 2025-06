Mohammed VI  : «  La part de l’Afrique dans le commerce mondial ne dépasse pas les 3 %  »

Présent par message au forum Ibrahim Governance Weekend, ouvert ce 1er juin à Marrakech, le roi Mohammed VI du Maroc a lancé un appel fort en faveur d’une intégration économique rapide et concrète du continent africain. Selon lui, l’Afrique ne peut plus se satisfaire de sa marginalisation dans l’économie mondiale.

« La part de l’Afrique dans le commerce mondial ne dépasse pas les 3 % », a-t-il regretté, soulignant que les échanges intra-africains ne représentent que 16 % du volume total du commerce du continent, contre 60 % en Europe et 50 % en Asie. Une situation qui freine, selon lui, l’émergence d’un véritable marché africain.

Le souverain marocain a aussi insisté sur la nécessité de mobiliser un financement suffisant et adapté pour transformer les économies africaines. Avec 40 % des réserves mondiales de matières premières et 30 % des minéraux critiques, l’Afrique, a-t-il dit, « doit désormais créer de la valeur ajoutée sur place et financer elle-même son développement ».