Minerais du sang : la RDC poursuit Apple France et Belgique pour complicité d’exploitation illégale

La République démocratique du Congo (RDC) a déposé des plaintes en France et en Belgique contre des filiales d’Apple, accusant le géant américain d’utiliser des minerais « exploités illégalement » en provenance de son territoire. Cette annonce a été faite le mardi 17 décembre par les avocats de l’État congolais, qui dénoncent des pratiques de recel de crimes de guerre, de blanchiment et de tromperie sur les chaînes d’approvisionnement.

Les avocats reprochent à Apple d’acheter des minerais extraits illégalement dans l’Est instable de la RDC, avant leur transit par le Rwanda voisin, où ils seraient blanchis puis intégrés dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Ils citent des rapports des Nations unies et d’ONG internationales qui dénoncent les impacts dévastateurs de cette exploitation : financement de milices, travail des enfants et destruction de l’environnement.

Apple, de son côté, affirme n’avoir « trouvé aucune base raisonnable » pour établir un lien entre ses fournisseurs et des groupes armés en RDC. Les plaintes déposées à Paris et en Belgique constituent une « première » action judiciaire pour la RDC, qui cherche à responsabiliser les acteurs impliqués dans le pillage de ses ressources naturelles. Ce dossier met en lumière les tensions persistantes dans la région et la nécessité de renforcer les réglementations internationales.