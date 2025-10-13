Buscador
Libreville, le
mardi 21 octobre 2025
    Madagascar : Le président Andry Rajoelina exfiltré par un avion militaire français

    Publié le 13 octobre 2025 à 19h36min MàJ : //
    Soutenez Info241 !

    International
    Madagascar : Le président Andry Rajoelina exfiltré par un avion militaire français
    Madagascar : Le président Andry Rajoelina exfiltré par un avion militaire français © 2025 D.R./Info241

    En pleine crise politique, le président malgache Andry Rajoelina a quitté Madagascar ce dimanche 12 octobre à bord d’un avion militaire français de type Casa, selon RFI. L’appareil, basé à La Réunion, aurait exfiltré le chef de l’État dans la plus grande discrétion depuis l’île Sainte-Marie, sur la côte est du pays, avant de mettre le cap vers La Réunion. Sa destination finale reste inconnue, mais plusieurs sources évoquent un possible transfert vers Maurice ou Dubaï.

    D’après des informations de RFI, cette opération aurait été menée dans le cadre d’un accord conclu entre Emmanuel Macron et Andry Rajoelina. Paris, toutefois, dément toute ingérence et assure ne pas intervenir « en aucune manière » dans la crise politique malgache. La France exclut également toute action militaire sur le territoire.

    Depuis le 25 septembre, Madagascar est secoué par une crise sans précédent. Ce qui avait débuté comme des manifestations contre les coupures d’eau et d’électricité s’est transformé en un mouvement politique réclamant la démission du président. Dimanche, une unité de l’armée, le CAPSAT, a annoncé prendre le contrôle des forces armées et appelé à la désobéissance, accentuant encore le climat d’instabilité.

