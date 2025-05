Locales et législatives 2025 au Gabon : Une fuite dévoile le calendrier prévisionnel détaillé

Alors que l’on ne connaissait que la date du 27 septembre pour la tenue des locales et législatives couplées, une fuite dévoilée ce samedi 24 mai en dévoile toutes les étapes et contours. Le document présenté comme émanant du ministère de l’Intérieur confirme bien la date des ces élections couplées avec un second tour prévu pour le samedi 11 octobre 2025 en ce qui concerne les législatives. On y apprend notamment que les démissions des candidats pour un autre parti devront se faire jusqu’à ce dimanche pour respecter le délai de 4 mois requis pour cette transhumance politique.

Un processus déjà lancé dans l’ombre Le document de 3 pages que s’est procuré Info241 détaille les 29 étapes censées jalonner le processus électoral. Certaines échéances sont déjà proches : la révision des listes électorales est programmée du 1er juin au 8 juillet, tandis que la date limite de changement de parti pour les candidats est fixée à ce dimanche 25 mai. Autant dire que l’organisation semble déjà bien avancée, à défaut d’être encore officiellement annoncée par le gouvernement. Calendrier prévisionnel des élections législatives et locales 2025 qui a fuité : N° Période / Date Activité Observation / Détail Référence légale 1 Dimanche 25 mai 2025 Délai limite de démission pour changement de parti Pour tout candidat souhaitant se présenter sous une nouvelle étiquette Art. 82 al. 02 – L001/2025 2 1er juin – 8 juillet 2025 Révision de la liste électorale Opération nationale d’actualisation des électeurs Art. 48 al. 10 – L001/2025 3 Vendredi 27 juin 2025 Affichage du découpage électoral Préfectures et mairies ; répartition des sièges Art. 44 al. 05 – L001/2025 4 21 – 23 juillet 2025 Formation des agents électoraux Séminaire national Art. 115 al. 05 – L001/2025 5 Vendredi 25 juillet 2025 Mise en place des commissions électorales locales Commissions pour législatives et locales Art. 18 – L001/2025 (à modifier : 60 j) 6 28 – 30 juillet 2025 Prestation de serment des membres de commissions locales et consulaires Par arrêté Décret à prendre 7 Jeudi 31 juillet 2025 Déploiement des présidents de commissions locales et consulaires Entrée en fonction Art. 18 – L001/2025 8 Jeudi 31 juillet 2025 Transmission de la liste des centres et bureaux de vote Remise aux présidents de commissions Art. 14 al. 04 – L001/2025 9 4 – 13 août 2025 Remise des fiches de déclaration de candidature Heures d’ouverture : 07h30 à 18h00 Art. 77 – L001/2025 10 10 – 12 août 2025 Formation sur l’examen des candidatures Séminaire pratique Décret à prendre 11 Mercredi 13 août 2025 (18h) Date limite de dépôt des candidatures Délai à insérer à l’art. 79 : 45 jours avant scrutin Art. 79 – L001/2025 12 15 – 25 août 2025 Examen des dossiers de candidature par la CNOCER Étude de recevabilité Art. 15 al. 4 – L001/2025 13 Vendredi 29 août 2025 Publication des candidatures retenues Liste officielle Art. 87 al. 2 – L001/2025 14 Vendredi 29 août 2025 Transmission des listes de bureaux de vote aux candidats Par les présidents des commissions Art. 36 al. 04 – L001/2025 15 29 août – 5 septembre 2025 Contentieux sur les candidatures devant la Cour constitutionnelle En cas de contestation des candidatures retenues Art. 87 al. 3 – L001/2025 16 5 – 8 septembre 2025 Validation des spécimens de bulletins de vote Conformité des modèles Art. 179 al. 07 – L001/2025 17 Mercredi 17 septembre 2025 (00h) Ouverture de la campagne électorale (1er tour) Législatives (1er tour) et locales (tour unique) Art. 90 – L001/2025 18 17 – 23 septembre 2025 Déploiement du matériel électoral vers les commissions locales En même temps que la campagne Art. 13 al. 06 – L001/2025 19 Mardi 23 septembre 2025 Formation des scrutateurs et émission de leurs mandats Pour commissions locales et consulaires — 20 Mercredi 24 septembre 2025 Conditionnement des urnes par les commissions locales Préalable au scrutin — 21 Vendredi 26 septembre 2025 (24h) Clôture de la campagne électorale Fin du 1er tour Art. 90 – L001/2025 22 12 – 26 septembre 2025 Remise des listes électorales aux commissions électorales locales Version finale Art. 14 al. 01 – L001/2025 23 Samedi 27 septembre 2025 (07h–18h) Scrutin du 1er tour (législatives + locales) Élections couplées Art. 113 – L001/2025 24 Dimanche 28 septembre 2025 Annonce des résultats du 1er tour Proclamation nationale Art. 15 al. 11 – L001/2025 25 Mercredi 1er octobre 2025 (00h) Début de la campagne pour le second tour des législatives Pour les circonscriptions concernées Art. 90 – L001/2025 26 1er – 7 octobre 2025 Déploiement du matériel pour le 2nd tour Réplication du processus Art. 13 al. 06 – L001/2025 27 Vendredi 10 octobre 2025 (24h) Clôture de la campagne électorale du 2nd tour Fin de la propagande Art. 90 – L001/2025 28 Samedi 11 octobre 2025 (07h–18h) Scrutin du second tour des législatives Là où aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue au 1er tour Art. 113 – L001/2025 29 Dimanche 12 octobre 2025 Annonce des résultats du second tour Proclamation des députés élus Art. 15 al. 11 – L001/2025 Le dépôt des candidatures est prévu entre le 4 et le 13 août, avec une publication des candidatures retenues annoncée pour le 29 août. C’est également à cette date que devrait débuter la validation des bulletins et la transmission des listes de bureaux de vote. La campagne électorale du premier tour s’ouvrirait à minuit le 17 septembre pour s’achever le 26 septembre à minuit. Une organisation sous tension Le calendrier confidentiel prévoit également une série de formations techniques : agents électoraux, scrutateurs et commissions locales doivent être opérationnels bien avant le jour du vote. Le déploiement du matériel électoral est programmé sur deux vagues, en septembre pour le premier tour, puis en octobre pour un éventuel second tour. La CNOCER aurait la charge de valider les candidatures entre le 15 et le 25 août, et les résultats provisoires des deux tours seraient annoncés dès le lendemain des scrutins, soit les 28 septembre et 12 octobre. Ce niveau de précision soulève une question politique centrale : pourquoi une telle fuite d’un document aussi structuré, en l’absence de communication officielle ? En l’état, ni le ministère de l’Intérieur ni la CNOCER n’ont confirmé publiquement ces dates. Pourtant, plusieurs acteurs politiques et observateurs y voient déjà les contours du calendrier électoral définitif. Des enjeux multiples pour une première sous Oligui Nguema Ce double scrutin sera le premier du genre depuis l’arrivée au pouvoir de Brice Clotaire Oligui Nguema, élu président le 12 avril dernier. Il s’agira pour lui de consolider sa majorité parlementaire et d’installer durablement sa vision de la décentralisation à travers les conseils municipaux et départementaux. Au regard des tensions passées autour des élections au Gabon, l’opacité autour de ce calendrier ne manquera pas de susciter des interrogations. D’autant que certains délais, comme le traitement du contentieux électoral ou la formation des commissions locales, semblent très resserrés. La transparence et le respect scrupuleux de la légalité seront donc essentiels pour garantir la crédibilité du processus.