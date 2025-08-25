Port-Gentil : le Rotary Club mise sur l’intelligence émotionnelle des jeunes gabonais

L’intelligence émotionnelle et le développement personnel des jeunes étaient au cœur d’une conférence publique organisée le samedi 23 août par le Rotary Club de Port-Gentil, district 9150. Destinée à la jeunesse port-gentillaise, cette rencontre visait à inspirer, équiper et accompagner les participants afin d’optimiser la gestion de leurs émotions.

Un cadre propice à l’apprentissage

La conférence s’est tenue à la Direction de la famille de l’Ogooué-Maritime, dans le 3e arrondissement de Port-Gentil, aux Vingt-Cinq Logements. Animée par Hugues-Gastien Matsahanga, spécialiste en communication et responsabilité sociétale des entreprises (RSE), rotarien depuis quinze ans, elle a permis de rappeler le rôle de l’intelligence émotionnelle dans les relations sociales.

Une autre vue de la conférence

« Ce n’est pas un concept nouveau, mais face à l’accélération du rythme mondial et à l’exposition accrue des jeunes aux réseaux sociaux, il est apparu nécessaire de leur fournir des outils pour réguler leurs émotions et favoriser leur développement personnel », a expliqué le conférencier.

Donner aux jeunes des clés pour l’avenir

Cette initiative entendait doter les jeunes de clés concrètes pour renforcer leur confiance en soi, améliorer leurs relations interpersonnelles et ouvrir la voie vers la réussite personnelle et professionnelle. « Aujourd’hui, notre attention se porte sur les jeunes, car ils incarnent l’avenir et l’espoir de Port-Gentil et du Gabon. Les outiller revient à leur donner les moyens de réussir et de devenir des leaders responsables et solidaires », a déclaré Nesta Tsitsi-Mezui, présidente du Rotary Club de Port-Gentil.

Des participants

Au fil des échanges interactifs, les participants ont pu approfondir leur compréhension de l’intelligence émotionnelle, travailler sur leur estime de soi et réfléchir à la manière d’intégrer ces compétences dans leur quotidien. Pour M. Matsahanga, « l’intelligence émotionnelle désigne notre aptitude à identifier nos propres émotions ainsi que celles des autres, et à les articuler pour instaurer un équilibre dans la vie sociale ».

Un lancement symbolique des activités rotariennes

Placée sous le thème « Unis pour faire le bien », cette conférence a rappelé que chaque citoyen peut contribuer positivement à la société. Elle a également mis en lumière le rôle crucial de l’investissement dans la jeunesse comme levier pour un avenir meilleur.

Enfin, cette action s’inscrivait dans le cadre du lancement des activités annuelles rotariennes. Dans les prochaines semaines, Port-Gentil accueillera le Forum des clubs du Gabon, qui réunira des acteurs issus des affaires, du commerce, des professions libérales et du monde civique autour d’actions locales et internationales dans des domaines clés : la paix, la santé, l’éducation, l’eau et le développement.