Libreville : Une gabonaise de 47 ans meurt après avoir été poignardée par son amant jaloux

Après quatre jours d’hospitalisation et de lutte pour sa survie, une jeune femme gabonaise Béatrice Nzang (47 ans) a finalement succombé à ses blessures ce 29 janvier, par ailleurs entrepreneure sociale et agent à la Primature. La quadragénaire avait été poignardée 4 jours plus tôt par son compagnon, Rodrigue Mintsa Menié, un coach en développement personnel. Le drame serait survenu au cours d’une dispute survenue au domicile de la victime à Sotega à Libreville.

Lire aussi >>> Femme active #4 avec Béatrice Nzang D’après les premiers éléments de l’enquête, le suspect s’en serait pris à la victime par jalousie, incapable d’accepter sa réussite professionnelle. « Il est allé la trouver chez elle. Sa situation n’allait pas bien, contrairement à celle de Béatrice », confie une source proche du dossier à Info241. Après l’agression, la victime a été transportée en urgence à l’hôpital où elle a lutté durant quatre jours, avant de succomber à la gravité de ses blessures. La victime de son vivant Interpellé peu après les faits, Rodrigue Mintsa Menié a été présenté devant le Parquet de Libreville et placé sous mandat de dépôt à la prison centrale. Il est poursuivi pour homicide volontaire avec circonstances aggravantes, un crime passible de la réclusion criminelle à perpétuité, conformément à l’article 223-4 bis du Code Pénal Gabonais. Ce drame met en lumière la persistance des violences conjugales au Gabon, où 90 % des femmes sont victimes de violences sexuelles, 83 % de violences économiques et 64 % de violences physiques, selon un rapport du ministère des Affaires Sociales publié le 26 novembre 2024. L’affaire suit son cours, mais ce féminicide relance la nécessité d’un renforcement des mesures de protection des femmes et d’une application plus stricte des lois contre les violences basées sur le genre en République Gabonaise.