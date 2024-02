« Femme active » #4, l’émission qui fait un zoom chaque semaine sur une femme au haut potentiel et à la personnalité inspirante. Notre invitée est l’entrepreneure sociale Béatrice Nzang, consultante dans le secteur du handicap. Elle totalise déjà 8 ans d’expériences acquises et développées dans le domaine du handicap. Nous évoquerons avec elle son parcours et ses secrets de réussite.

