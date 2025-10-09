Lastoursville : l’euphorie de la victoire aux locales vire au drame, un mort aux rails et six arrestations

L’enquête sur la mort tragique d’Igor Loïc Eheziengo, agent de sécurité à la société G4S, a avancé de dimanche à mercredi. Six personnes ont été placées sous mandat de dépôt à Koula-Moutou, soupçonnées d’avoir joué un rôle dans le décès du jeune homme dont le corps avait été découvert sans vie le 5 octobre sur la voie ferrée à la sortie de Lastoursville, dans la province de l’Ogooué-Lolo. Ce qui paraissait d’abord être un accident s’apparente désormais à un homicide.

Selon les premiers éléments recueillis par la gendarmerie, Igor Loïc Eheziengo participait à une fête organisée après l’annonce des résultats des élections locales dans la nuit du 27 au 28 septembre. Vers 6h du matin, il aurait quitté la soirée pour regagner son domicile, avant d’être retrouvé quelques heures plus tard sur les rails, à hauteur du village Ogooué 5. Une habitante, alertée par la présence du corps, a prévenu les secours à temps, évitant au train minéralier de rouler sur la dépouille.

Des indices matériels troublants

Selon L’union, les enquêteurs de la brigade de la SETRAG ont rapidement interpellé un premier suspect retrouvé avec des vêtements tachés de sang. Sur les lieux du drame, les officiers de police judiciaire ont également découvert une boucle de ceinture appartenant à la victime. L’homme nie toute implication, expliquant qu’il était ivre et ne se souvient de rien, mais admet saigner fréquemment lorsqu’il consomme de l’alcool, ce qui, selon lui, expliquerait les traces relevées sur ses habits.

Le corps sans vie de la victime retrouvé dimanche

Les gendarmes ont également arrêté cinq autres individus, parmi lesquels le neveu du défunt, aperçu dans une vidéo en train de danser avec lui quelques heures avant sa mort. D’autres témoins affirment avoir vu Igor Loïc Eheziengo assis sur les rails vers 5 h du matin, tandis qu’un proche, présenté comme son ami intime, a fourni des déclarations contradictoires sur les circonstances de la nuit. Ces incohérences renforcent les soupçons d’une altercation ayant mal tourné.

Une affaire désormais judiciaire

Les six mis en cause ont été présentés au procureur de la République près le tribunal de première instance de Koula-Moutou. Tous ont été inculpés pour homicide volontaire et placés en détention préventive. Les autorités judiciaires poursuivent leurs investigations pour déterminer si le décès d’Igor Loïc Eheziengo résulte d’une bagarre, d’un accident provoqué ou d’un acte prémédité. Les auditions à venir pourraient permettre de lever le voile sur les circonstances exactes du drame.

À Lastoursville, l’émotion reste vive. Les habitants peinent à comprendre comment une nuit de réjouissances a pu se terminer en tragédie. La famille du défunt, profondément éprouvée, réclame la vérité et la justice. « Igor était un homme travailleur et respecté. Il ne méritait pas une telle fin », confie un proche à Info241. En attendant les conclusions de l’enquête, la population reste suspendue à la décision de la justice, dans l’espoir que toute la lumière soit faite sur ce drame qui bouleverse la communauté.