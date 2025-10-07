Lastourville : Un homme retrouvé mort près des rails, la thèse du meurtre privilégiée

Une scène d’horreur est survenu la ville de Lastourville (Ogooué-Lolo, sud-est du Gabon) ce week-end. Le corps sans vie d’un individu non identifié a été découvert en bordure des rails, à proximité de la gare ferroviaire, dans la zone communément appelée Ogooué 5. La découverte a été faite ce lundi par des passants tôt dans la matinée, avant l’arrivée des forces de sécurité, rapporte ce mardi l’AGP.

Un corps abandonné en bordure de voie ferrée

Selon les premiers constats, le défunt gisait à quelques mètres seulement des rails, dans une posture laissant supposer qu’il aurait été déplacé après sa mort. Les autorités locales ont rapidement écarté l’hypothèse d’un accident ferroviaire, les trains n’ayant pas circulé de nuit durant le week-end.

Cette absence de mouvement ferroviaire a permis que le corps soit retrouvé intact, exposé à même le sol. Les témoins évoquent une scène glaçante : des traces de sang visibles sur les bas-côtés et des signes de violence apparente sur le corps de la victime. L’homme n’avait sur lui aucun papier d’identité, rendant impossible, pour l’heure, son identification.

Un crime déguisé en accident ?

D’après certaines sources administratives, tout laisse penser à un meurtre maquillé en accident. Les premiers éléments recueillis indiquent que l’homme aurait été agressé par plusieurs individus avant d’être transporté sur les lieux. Les agresseurs auraient ensuite déposé le corps sur la voie ferrée pour faire croire à un décès accidentel causé par un train. Mais le stratagème n’a pas fonctionné : l’absence de trafic ferroviaire durant la nuit a empêché toute tentative d’effacement des preuves.

Alertées par des habitants de la zone, les forces de sécurité de Mulundu se sont rendues sur les lieux dès les premières heures du jour. Après les premières constatations, le corps a été acheminé à la morgue du centre médical de Lastourville pour autopsie. Cette expertise médico-légale devra déterminer les causes précises du décès et la nature des blessures subies par la victime.

Une population sous le choc

À Lastourville, la découverte du corps a profondément marqué les habitants du quartier Ogooué 5. Beaucoup évoquent un climat d’angoisse et d’incompréhension. « On ne se sent plus vraiment en sécurité ici, surtout la nuit. Il faut que la police renforce les patrouilles », confie à Info241 un riverain.

Tandis que l’enquête suit son cours, la population espère que la lumière sera faite sur ce drame et que les responsables de cet acte odieux seront rapidement identifiés et traduits devant la justice.