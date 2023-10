La française Laure Bigourd limogée à la tête de Gabon24 au profit de Laetitia Ngalibika

Le vent vient de tourner pour Laure Bigourd, ancienne directrice générale de Gabon24, la chaîne de télévision toute info émettant depuis les locaux de la présidence de la République gabonaise à Libreville. Aux commandes de la chaine publique depuis février 2019, la française qui s’était installée au Gabon pour cela, a été remerciée ce 19 octobre par le conseil des ministres. C’est désormais à Laetitia Ngalibika, journaliste très en vue de la chaîne, de prendre le relais.

Après plus de 4 ans à la tête de Gabon24, Laure Bigourd qui était la chouchou de l’ancien régime d’Ali Bongo, va devoir plier bagages. Les nouvelles autorités gabonaises de transition ont acté hier soir son limogeage au profit de Leatitia Carole Agowi Ngalibika. A la tête de la direction de l’information de la chaine info depuis mars 2019, la nouvelle promue était notamment passée par l’ex radio panafricaine Africa n°1 devenue Africa Radio.

Lire aussi >>> Gabon24 perd son procès en diffamation contre un jeune entrepreneur

Une promotion qui s’inscrit dans l’ère de la transition voulue par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). Très proche des autorités déchues du palais présidentiel, Laure Bigourd semble payer cette proximité même si son bilan à la tête de la chaine du palais présidentiel gabonais reste très mitigé. La chaîne ayant toujours eu du mal à prendre sa place dans le paysage médiatique gabonais. Elle avait notamment pris faits et cause pour la « Young Team » de Noureddin Bongo lors de la campagne présidentielle d’Ali Bongo.

En effet, la chaine publique été allée jusqu’à commander des expertises en France pour tenter d’authentifier un audio attribué au candidat consensuel de l’opposition Albert Ondo Ossa. L’affaire qui sentait le coup monté, avait été up été monté en épingle par l’ancien régime avec le concours total de la chaîne et de l’ensemble de sa rédaction. Un mainmise du politique sur ce média et ses journalistes que l’on espère ne plus voir sous l’égide de Laetitia Ngalibika.