Port-Gentil : Florent Ndiama claque la porte de l’US de Moukagni Iwangou pour le PDG

L’opposition gabonaise et Port-Gentillaise particulièrement vient de perdre une pointure dans le 4e arrondissement de Port-Gentil. Il s’agit de Florian Ndiama Guingouta, l’ancien militant de l’Union et Solidarité (US) de Moukagni Iwangou qui a décidé volontairement de regagner l’équipe politique PDG de Marc Logan Tchango. Son adhésion a eu lieu le week-end dernier à la permanence politique PDG du 4e arrondissement, à la hauteur du quartier Roger Buttin.

« Nous nous sommes résolument engagés à changer de camp pour rallier officiellement et formellement le PDG afin de soutenir de façon indéfectible, la politique prônée par monsieur le président de la République », a-t-il dit. Ce ralliement au PDG fait suite au manque de vision selon lui au sein de l’opposition dans laquelle il a militée durant près de 20 ans. Pour lui, celle-ci ne participe nullement pas à l’émancipation des gabonais et des gabonaises qui sont à la recherche d’un mieux-vivre et un mieux-être. Photo de famille Aussi, il ambitionne contribuer à la réélection cash d’Ali Bongo en 2023 lors de la prochaine présidentielle. « Je souhaite apporter sans réserve, des forces de mobilisation tout en œuvrant avec force et détermination, pour la victoire sans faille d’Ali Bongo en 2023 », a promis à Ali Bongo l’ancien cadre du Parti gabonais du progrès, qui a été colistier il y a 20 ans aujourd’hui lors des locales. Mais également tête des listes des locales de 2018 à Port-Gentil pour le compte de l’Union et Solidarité. Cependant, afin d’accomplir cette lourde tâche, celle de faire gagner Ali Bongo dans quelques mois, il a tout de même juré de se plier aux dispositions des textes qui régissent le fonctionnement de toutes les instances du PDG.