En Guinée, le ministre de l’Administration du Territoire, Ibrahima Kalil Condé, a annoncé ce mercredi 24 septembre la victoire écrasante du camp du « Oui » au référendum constitutionnel du 21 septembre. Selon les résultats officiels, 89,38 % des électeurs ont approuvé la nouvelle Constitution, contre 10,62 % pour le « Non ». Le taux de participation s’élève à 86,42 %, soit près de six millions de votants. Ces résultats doivent encore être validés par la Cour suprême.

La nouvelle Loi fondamentale maintient le système présidentiel mais porte la durée du mandat présidentiel de cinq à sept ans, limité à deux mandats. Toutefois, la disposition ne prive pas le président de la Transition, Mamadi Doumbouya, de la possibilité de se présenter à la prochaine élection. Le texte comprend 199 articles et vise, selon ses promoteurs, à moderniser les institutions du pays.

Arrivé au pouvoir par un coup d’État en septembre 2021, Mamadi Doumbouya s’était engagé à rendre le pouvoir aux civils. Initialement prévue pour décembre 2024, la Transition a été prolongée. En cas de validation du scrutin par la Cour suprême, l’élection présidentielle devrait se tenir dès décembre prochain.