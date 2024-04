Dialogue national : les propositions du FPG d’Ella Nguema pour sauver le Gabon

À quelques heures du début des assises nationales organisées après le coup d’État du 30 août 2023, le président du Front patriotique gabonais (FPG), Gérard Ella Nguema, a égrené ce dimanche un chapelet de propositions pour aider les membres du comité d’organisation du dialogue national inclusif qui débute demain mardi 2 avril.

Dans sa déclaration hier dimanche, Gérard Ella Nguéma, par ailleurs, député de la transition, a appelé le comité d’organisation des assises nationales à prendre ses propositions pour éviter selon lui que le pays se retrouve dans une situation de stagnation économique.

Une vue de la conférence de presse d’hier

Sur le plan économique, le Front patriotique gabonais souhaite entre autres :

La clarification de la situation de l’entreprise Olam Gabon, le groupe Singapourien. D’après les conclusions des enquêtes menées par le FPG, en 2010, le groupe Olam Gabon aurait contracté une dette de mille milliards de francs CFA pour investir dans la zone économique spéciale de Nkok pour assurer la sécurité de cet emprunt, les dirigeants gabonais du régime déchu avaient aussi engagé l’État gabonais comme avaliste. C’est ainsi que toutes les entreprises de la zone économique de Nkok sont exonérées de toutes les taxes pour une période de 25 ans.

Sur la vie chère, le FPG propose la création d’une banque alimentaire et d’une banque de l’habitat, ces banques auront pour missions d’inciter les PME à produire plus dans l’alimentation et dans la construction. Cette augmentation va entraîner selon le FPG, une sorte de concurrence qui va elle-même réguler les prix sur le marché.

Le fer de Belinga s’étend au Congo et au Cameroun, dans le cadre des projets communs de la sous-région, le FPG sollicite un plan commun, la mise en place immédiate d’un contrat d’exploitation de fer de Belinga par le groupe Fortescute, un plan commun entre le Gabon, la République Démocratique du Congo et le Cameroun pour l’exploitation commune de nos gisements.

Revisiter en profondeur tous les contrats avec les entreprises étrangères qui exploitent nos matières premières.

Séquencer les actions du groupe Assala racheté par l’État et les mettre aux mains d’une expertise pétrolière gabonaise qui peuvent devenir des propriétaires plus tard des actions d’Assala car, il est inconcevable que depuis 50 ans que nous exploitons le pétrole, aucun Gabonais n’est propriétaire d’une entreprise pétrolière.

Sur le plan politique, le FPG propose qu’un audit électoral soit diligenté par le CTRI et le gouvernement allant de la période de 1990 à 2023 afin de situer les responsabilités administratives, financières, criminelles. « Pour ma part, en tant que député, j’introduirai dès mercredi prochain au sein de l’Assemblée nationale une demande d’enquête électorale », a précisé Gérard Ella Nguema président du FPG.

Il s’agira aussi de mettre en place d’une haute Cour militaire qui doit veiller au respect des engagements que le Président de la République prend devant le peuple. Cette institution, dit-il, sera composée de toutes les forces de sécurité et d’un service de renseignement qui pourra renseigner la haute Cour sur les dérives du Président de la République.

Le FPG souhaite également qu’au préambule de la constitution une charge émotive soit inscrite pour le peuple gabonais, de même que le serment du Président de la République.

Proscrire toute révision de la constitution par un collège d’élus.

Interdire qu’un chef d’État ait le droit de nommer aux différentes chambres constitutionnelles et institutionnelles.

Proposer un collège de notables constitué de chefs traditionnels désignés par les ethnies ou les tribus du pays. Le rôle de cette chambre sera d’influencer et de sanctionner les vices de l’Assemblée nationale.

Au sortir du dialogue national inclusif, le FPG propose de réorganiser l’armée de telle sorte qu’elle devienne un vecteur de développement durable, pour la spécialiser dans les domaines de l’agro-alimentaire, l’énergie, le reboisement, etc. Pour la rendre plus productive comme c’est le cas dans la médecine et le génie civil.

Le FPG veut faire aboutir la GEN, la GEN consiste à verrouiller l’accès aux postes sensibles, c’est-à-dire aux postes des souverainetés tous les citoyens qui ne sont pas 100% gabonais. Cette détermination vient des évènements survenus au sommet de l’État avant le coup de libération du 30 août 2024 notamment concernant la gestion du pays. Le FPG propose pour finir de verrouiller l’accès à l’entourage du Président de la République aux individus qui peuvent influencer les décisions à l’avantage des forces étrangères.