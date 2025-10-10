Gambie vs Gabon cet après-midi : Les Panthères à l’assaut de la victoire sur les Scorpions sinon rien !

Les Panthères du Gabon n’ont plus le choix. Ce vendredi 10 octobre à 14h00 (heure de Libreville), elles affrontent les Scorpions de la Gambie au Kasarani Stadium de Nairobi dans un duel à quitte ou double pour la 9e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Deuxièmes du groupe F derrière la Côte d’Ivoire avec un point d’écart, les hommes de Thierry Mouyouma doivent impérativement s’imposer pour rester en vie dans la course à la qualification.

Lors du match aller disputé à Franceville le 11 juin 2024, le Gabon s’était imposé dans la douleur (3-2), grâce notamment à un doublé de Denis Bouanga. Ce succès étriqué, arraché dans les dernières minutes, laissait déjà entrevoir la combativité d’une sélection gambienne toujours imprévisible. Cette fois encore, le piège est bien réel : la Gambie n’a plus rien à perdre et espère priver les Gabonais d’un rêve mondialiste qui leur tend les bras depuis le début de ces éliminatoires.

Mouyouma met la pression sur ses joueurs

Conscient de l’enjeu, Thierry Mouyouma s’est montré direct lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match ce jeudi. « On n’a pas besoin d’attendre le contenu, on est venu avec une intention : celle de pouvoir gagner ici », a-t-il lancé hier. Avant d’ajouter : « Un autre résultat que la victoire demain compromettrait une qualification directe. Mais après, il ne faut pas tout balancer. Il y a la possibilité de finir deuxième et de jouer le tour de cadrage ». Une déclaration qui traduit bien l’état d’esprit du groupe : la victoire ou la sortie de route.

Mouyouma devra trouver la recette de la victoire

Derrière la Côte d’Ivoire, solide leader, le Gabon joue désormais pour sa survie. Avec trois points de retard, les Panthères doivent maintenir la pression jusqu’au bout. « La Gambie, comme nous, joue en déplacement, donc on n’a pas le problème de l’équipe qui devra jouer à la maison ou pas », a rappelé Mouyouma. Mais l’enjeu dépasse le simple classement : il s’agit de prouver que le Gabon peut désormais s’imposer hors de ses bases, un défi que la sélection n’a pas toujours su relever.

Un historique favorable mais trompeur

Sur le papier, les chiffres plaident pour le Gabon : les Panthères restent sur deux victoires en trois confrontations face aux Scorpions. Mais la Gambie, réputée combative et rusée, n’a jamais rendu les choses faciles. Elle compte bien créer la surprise face à une équipe gabonaise plus talentueuse mais parfois fébrile à l’extérieur.

Des stars gabonaises à l’entrainement hier

Ce duel à Nairobi s’annonce donc comme une finale avant l’heure pour le Gabon. Une victoire permettrait de conserver l’espoir d’une qualification directe et de sécuriser, a minima, une place pour le tour de cadrage. Une défaite, en revanche, sonnerait comme un immense gâchis pour cette génération dorée menée par Denis Bouanga, Jim Allevinah et Lloyd Palun. À deux journées de la fin, le verdict est clair : les Panthères doivent rugir fort, ou rentrer la tête basse.