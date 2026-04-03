Gabon : Un père de famille mortellement foudroyé lors d’une partie de pêche à Mandji 

La petite ville de Mandji, dans la province de la Ngounié (sud du Gabon), est plongée dans la consternation depuis la survenue d’une tragédie d’une rare violence. Dans l’après-midi du jeudi 2 avril, Greyll Patchili Kabou Nzamba, un homme âgé de 32 ans, a tragiquement perdu la vie, mortellement frappé par la foudre. Ce drame inattendu laisse toute une communauté sous le choc de cette disparition d’une extrême brutalité.

Selon les témoignages concordants recueillis auprès des riverains, la victime s’était rendue aux abords d’un lac niché au cœur d’une plaine environnante pour s’adonner à une activité de pêche. Alors que les conditions météorologiques semblaient initialement clémentes dans cette zone dégagée, le ciel s’est rapidement assombri. Une pluie légère a commencé à s’abattre sur la localité, très vite accompagnée d’une activité orageuse aussi soudaine qu’intense.

Un double impact d’une rare violence

C’est dans ce contexte climatique particulièrement instable que le pire s’est produit. D’après les récits glaçants des personnes présentes sur les lieux, un premier éclair a violemment atteint le trentenaire en pleine activité. Quelques secondes à peine après cette première décharge électrique, un second impact de foudre est venu s’abattre sur lui, provoquant son effondrement immédiat sous les yeux impuissants et terrifiés des enfants qui l’accompagnaient ce jour-là.

La victime de son vivant

Alertés par l’effroi de la scène, plusieurs habitants se sont rapidement mobilisés pour tenter de secourir le malheureux. À leur arrivée, Greyll Patchili Kabou Nzamba présentait d’importantes lésions, avec des brûlures très visibles au niveau du dos et des doigts, stigmates caractéristiques d’une électrocution de très forte intensité. Transporté en urgence absolue vers l’hôpital de Mandji, le pêcheur a montré de brefs signes de réactivité en bougeant légèrement les mains, laissant entrevoir un mince espoir de survie à l’équipe médicale.

Une communauté meurtrie et un appel à la vigilance

Malheureusement, ce sursaut vital s’est révélé éphémère. Le personnel soignant de la structure sanitaire n’a pu que constater son décès peu de temps après son admission aux urgences, rendant vaine toute tentative de réanimation. Décrit par ses connaissances comme un homme discret et travailleur, ce père de famille célibataire laisse derrière lui des proches profondément meurtris, particulièrement dans le quartier Tchilabé où il résidait et où l’émotion reste vive depuis l’annonce de son décès.

L’ironie de ce sort funeste veut que Greyll Patchili Kabou Nzamba s’apprêtait à célébrer son 33e anniversaire le 12 avril prochain, soit à peine dix jours après la tragédie. Cette fatalité vient rappeler avec cruauté l’extrême dangerosité des phénomènes météorologiques en zones ouvertes et à proximité immédiate des points d’eau. Face à ce drame, les autorités locales ont réitéré leurs recommandations de prudence, appelant les populations à la plus grande vigilance et à s’abriter impérativement en période d’orage.