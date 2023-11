Transition : les députés gabonais invités à taire leur obédience politique pour rebâtir le pays

C’est l’invite faite par le président de l’Assemblée nationale de transition, Jean François Ndongou, à ses pairs à l’occasion de la cérémonie de rentrée parlementaire tenue lundi au Palais Léon Mba de Libreville. Les 98 députés de cette transition dont 32 sont issus de l’ancien parti au pouvoir renversé, ont été invités à y travailler avec pour seul idéal la refondation du Gabon.

Les députés de la transition ont enfin trouvé hier le chemin de l’hémicycle 24 jours après avoir été nommés par le président de la transition le général Brice Oligui Nguema. Une rentrée ponctuée par le discours du président de l’Assemblée nationale de transition, Jean François Ndongou, issu des rangs du Parti démocratique gabonais (PDG, déchu le 30 août 2023) qui a régné sans partage durant 56 ans.

La coloration politique de cette Assemblée

Cela ne l’a pas empêché d’appeler à l’unité des députés. « Nous nous retrouvons ici entre gabonais, sans obédience politique aucune », a-t-il plaidé. Avant de signifier : « Il n’existe donc ni Majorité, ni Opposition. Un seul idéal reste notre boussole et notre grande source de motivation, la refondation de notre Etat et la restauration de nos Institutions en vue de promouvoir la démocratie, la bonne gouvernance et le respect des droits humains ».

Une vue des députés hier

L’ancien ministre de l’Intérieur d’Ali Bongo n’a pas manqué d’appeler au sens patriotique de ses pairs. « Je souhaite que nos discussions soient empreintes de courtoisie et de respect mutuel. Je répète de respect mutuel. Cultivons l’humilité », a indiqué Jean François Ndongou. Et de conclure : « Ayons toujours à l’esprit que nous ignorons tout, des réalités auxquelles nous serons confrontés. Mais en jetant un regard rétrospectif sur notre passé, nous saurons trouver des lumières pour notre futur ».