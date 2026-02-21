Tournoi Uniffac U17 : Le Gabon s’incline encore lourdement face à la RDC et dit adieu à la CAN U17

Les jeunes Panthères du Gabon de la catégorie des moins de 17 ans ont enregistré une nouvelle désillusion sur la pelouse de Kinshasa ce samedi 21 février. Opposée à la sélection de la République démocratique du Congo, l’équipe nationale gabonaise a concédé une seconde amère défaite sur le score de 3 buts à 1 après le 5 à 1 de mercredi face au Cameroun. Ce revers, survenu lors d’une rencontre qui semblait pourtant techniquement à leur portée, scelle définitivement leur sort dans cette phase éliminatoire de la zone d’Afrique centrale.

Le début de la rencontre a rapidement mis en évidence les difficultés de la formation gabonaise face aux offensives locales. Dès la vingtième minute de jeu, les joueurs congolais sont parvenus à tromper la vigilance de l’arrière-garde pour ouvrir la marque. Ce premier but a logiquement contraint les jeunes Gabonais à courir après le score durant toute la première période, sans pour autant réussir à concrétiser leurs rares incursions dans la surface de réparation avant la pause.

Une inefficacité offensive et des largesses défensives fatales

Au retour des vestiaires, la physionomie de la rencontre a semblé un instant basculer en faveur de la sélection visiteuse. Dès la quarante-sixième minute, le joueur Basile Ondo a su exploiter une faille dans le dispositif adverse pour remettre les deux équipes à égalité. Cette réalisation salvatrice a eu le grand mérite de relancer l’espoir dans le camp gabonais, laissant présager un potentiel renversement de situation au cours de ce second acte.

Le score final

Malheureusement pour le onze national, cette lueur d’espoir s’est rapidement éteinte, victime d’un cruel manque de réalisme offensif combiné à une évidente fébrilité défensive. Les attaquants ont d’abord multiplié les maladresses en ratant plusieurs face-à-face cruciaux avec le portier congolais. Punis pour cette inefficacité flagrante, les Gabonais ont fini par s’effondrer en concédant deux nouvelles réalisations coup sur coup, à la cinquante-troisième puis à la soixante-sixième minute de jeu.

Une fin de parcours amère avant un ultime match sans enjeu

Ce résultat final résonne comme un véritable coup de massue pour l’ensemble du groupe et de son encadrement technique. Cette lourde contre-performance condamne mathématiquement la sélection nationale à l’élimination directe de ce tournoi qualificatif sous-régional. Les jeunes footballeurs voient ainsi s’envoler définitivement leurs ambitions de participer à la prochaine phase finale de la Coupe d’Afrique des nations de leur catégorie.

Malgré l’immense déception engendrée par cette sortie de route prématurée, le calendrier de la formation gabonaise n’est pas encore totalement achevé sur le sol congolais. Les joueurs devront mobiliser leurs dernières ressources mentales pour disputer un troisième et ultime match face à la sélection de la République centrafricaine. Cette rencontre, désormais dénuée de tout enjeu qualificatif, fera office de simple baroud d’honneur avant le retour de la délégation au pays.