Franceville : Un militaire gabonais révoqué, jeté en prison pour le meurtre de sa demi-sœur

L’horreur s’est invitée dans le quartier Ombélé, à Franceville. Ce qui s’apparentait à une simple querelle intrafamiliale a viré au bain de sang le 12 février dernier. William Mpiga, 53 ans, a été placé sous mandat de dépôt ce mercredi 18 février. Cet ancien agent de la Garde républicaine est accusé d’avoir battu à mort sa jeune demi-sœur, Aude Ntoungou, âgée de 33 ans.

Le silence pesant qui règne aujourd’hui au quartier Ombélé contraste effroyablement avec les cris de détresse entendus le soir du drame. Dans cette concession abritant une famille jusqu’ici réputée discrète, l’irréparable a été commis, laissant tout un voisinage sous le choc et une famille à jamais brisée.

D’une soirée conviviale à l’altercation mortelle

Rien ne laissait présager une telle issue tragique. Le soir du 12 février, aux alentours de 20 heures, Aude Ntoungou regagne son domicile après avoir partagé un moment de convivialité avec des amis dans un troquet du quartier. Sur le chemin du retour, elle s’arrête à quelques pas de chez elle et frappe à la porte de son demi-frère, William Mpiga, un ancien élément de la Garde républicaine (révoqué) travaillant désormais comme vigile au marché municipal.

Pour des raisons que l’enquête tente encore d’élucider, le ton monte rapidement. Dans l’espace clos de la concession, les mots cèdent brutalement la place à une violence inouïe.

Un déchaînement de violence inouï

Selon les éléments recueillis, William Mpiga se serait saisi d’une arme blanche pour frapper sa demi-sœur au niveau du pied gauche. Mais le calvaire de la trentenaire ne s’est pas arrêté là. Rouée de coups, la jeune femme présentait de multiples et graves hématomes sur la poitrine et les bras, ainsi que des saignements abondants au niveau du nez.

Alertés par les hurlements, des voisins ont assisté, impuissants, à cette scène d’une extrême brutalité. Évacuée d’urgence vers le Centre hospitalier universitaire Amissa-Bongo, Aude Ntoungou a tragiquement succombé à ses blessures peu après son admission. Le rapport médico-légal est sans appel : la gravité des lésions ne lui laissait quasiment aucune chance de survie.

Fuite avortée et case prison

Réalisant la gravité de son acte, le présumé meurtrier a tenté de prendre la fuite en direction de la localité d’Okondja. Une cavale de courte durée, puisqu’il a rapidement été rattrapé et interpellé par les forces de l’ordre. Présenté devant le magistrat instructeur du Tribunal de première instance de Franceville, William Mpiga a été placé en détention provisoire à la prison centrale ce mercredi 18 février.

Il attend désormais d’être jugé pour cet acte fatal. Au-delà de l’enquête judiciaire en cours, ce drame rappelle cruellement à quel point les conflits familiaux, lorsqu’ils échappent à toute médiation, peuvent basculer dans une violence aveugle et irréversible.