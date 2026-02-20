Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le vendredi 20 février 2026
13e ANNÉE
Info241.com
Le média qui démocratise l’actualité gabonaise et africaine
--°C

En ce moment :
Tragédie familiale

Franceville : Un militaire gabonais révoqué, jeté en prison pour le meurtre de sa demi-sœur

Publié le 20 février 2026 à 13h07min MàJ : il y a 1 heure - Temps de lecture : 4 minutes // Auteur : Jacques Rovaria Djodji
Société
Franceville : Un militaire gabonais révoqué, jeté en prison pour le meurtre de sa demi-sœur
Franceville : Un militaire gabonais révoqué, jeté en prison pour le meurtre de sa demi-sœur © 2026 D.R./Info241
Soutenez Info241 !

qrcode:https://info241.com/franceville-un-militaire-revoque-gabonais-jete-en-prison-pour-le,11557
Flashez le qr-code ci-dessus pour partager l'article à vos proches.
L'URL de partage de cet article est http://info241.ga/11557

Plus de sujets

Gabon : Le VPN, l’arme fatale des internautes pour faire échec à la suspension des réseaux sociaux

Gabon : Un gang de braqueuses de charme sème la terreur chez les maris infidèles à Fougamou

Suspension des réseaux sociaux au Gabon : La Présidence avoue un bras de fer avec le géant Meta

Réseaux sociaux censurés au Gabon : Le gouvernement d’Oligui Nguema applaudit des deux mains !

Gabon : Un ancien cadre du Budget écroué pour une ardoise de 13 millions impayée depuis 12 ans

L’horreur s’est invitée dans le quartier Ombélé, à Franceville. Ce qui s’apparentait à une simple querelle intrafamiliale a viré au bain de sang le 12 février dernier. William Mpiga, 53 ans, a été placé sous mandat de dépôt ce mercredi 18 février. Cet ancien agent de la Garde républicaine est accusé d’avoir battu à mort sa jeune demi-sœur, Aude Ntoungou, âgée de 33 ans.

Moov Africa

-
Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

Le silence pesant qui règne aujourd’hui au quartier Ombélé contraste effroyablement avec les cris de détresse entendus le soir du drame. Dans cette concession abritant une famille jusqu’ici réputée discrète, l’irréparable a été commis, laissant tout un voisinage sous le choc et une famille à jamais brisée.

D’une soirée conviviale à l’altercation mortelle

Rien ne laissait présager une telle issue tragique. Le soir du 12 février, aux alentours de 20 heures, Aude Ntoungou regagne son domicile après avoir partagé un moment de convivialité avec des amis dans un troquet du quartier. Sur le chemin du retour, elle s’arrête à quelques pas de chez elle et frappe à la porte de son demi-frère, William Mpiga, un ancien élément de la Garde républicaine (révoqué) travaillant désormais comme vigile au marché municipal.

Pour des raisons que l’enquête tente encore d’élucider, le ton monte rapidement. Dans l’espace clos de la concession, les mots cèdent brutalement la place à une violence inouïe.

Un déchaînement de violence inouï

Selon les éléments recueillis, William Mpiga se serait saisi d’une arme blanche pour frapper sa demi-sœur au niveau du pied gauche. Mais le calvaire de la trentenaire ne s’est pas arrêté là. Rouée de coups, la jeune femme présentait de multiples et graves hématomes sur la poitrine et les bras, ainsi que des saignements abondants au niveau du nez.

Alertés par les hurlements, des voisins ont assisté, impuissants, à cette scène d’une extrême brutalité. Évacuée d’urgence vers le Centre hospitalier universitaire Amissa-Bongo, Aude Ntoungou a tragiquement succombé à ses blessures peu après son admission. Le rapport médico-légal est sans appel : la gravité des lésions ne lui laissait quasiment aucune chance de survie.

Fuite avortée et case prison

Réalisant la gravité de son acte, le présumé meurtrier a tenté de prendre la fuite en direction de la localité d’Okondja. Une cavale de courte durée, puisqu’il a rapidement été rattrapé et interpellé par les forces de l’ordre. Présenté devant le magistrat instructeur du Tribunal de première instance de Franceville, William Mpiga a été placé en détention provisoire à la prison centrale ce mercredi 18 février.

Il attend désormais d’être jugé pour cet acte fatal. Au-delà de l’enquête judiciaire en cours, ce drame rappelle cruellement à quel point les conflits familiaux, lorsqu’ils échappent à toute médiation, peuvent basculer dans une violence aveugle et irréversible.

@info241.com
Moov Africa

Newsletter de Info241.com

Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.


-
Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

Commenter l'article