Pluie d’hommages après le décès de Van Mabadi, figure emblématique du cinéma gabonais

Le paysage culturel gabonais pleure la perte de l’un de ses représentants les plus talentueux depuis l’annonce du décès d’Oumar Van Mabadi, acteur et réalisateur, survenu à Nantes en France le vendredi 20 février des suites d’une longue maladie. Cette disparition soudaine vient clore le parcours d’un créateur aux multiples casquettes, originaire de Mouila (Ngounié), qui avait su s’imposer durablement dès le début des années 2000 comme un visage essentiel du septième art national. Sa riche filmographie comprend des œuvres notables, dont certaines ont été primées à l’international.

Face à cette tragédie, le ministère de la Culture a réagi officiellement depuis Libreville le samedi 21 février par la voie d’un communiqué empreint d’une profonde tristesse. Les autorités gouvernementales ont tenu à saluer la mémoire d’une figure emblématique qui incarnait brillamment le renouveau du secteur audiovisuel. L’institution a notamment souligné que le défunt « incarnait une génération d’acteurs profondément attachés à l’affirmation de l’identité culturelle gabonaise » et qu’il avait « œuvré à la valorisation des talents nationaux et à la structuration de l’industrie cinématographique » de son pays.

Une figure emblématique du petit écran

Si son talent s’est exprimé au cinéma, c’est à la télévision que Van Mabadi a conquis le grand public. Son interprétation du personnage de Bradock dans la série à succès Shanice l’a définitivement révélé aux téléspectateurs. Ce rôle, devenu emblématique, lui est resté associé tout au long de sa carrière. Il a également contribué à la réalisation de plusieurs productions télévisées, confirmant sa polyvalence.

Un extrait de la série Shanice

Parmi ses collaborations marquantes figure la série Parents mode d’emploi , à laquelle il a apporté son expertise. La comédienne Hilda Marion, qui a partagé le plateau avec lui, a salué sa mémoire en déclarant : « Je garde le souvenir d’un artiste passionné et dans la transmission. Le cinéma perd un de ses acteurs en coulisses et devant l’écran. » Ces témoignages traduisent l’empreinte humaine qu’il a laissée au sein du milieu artistique. Ses pairs évoquent un professionnel rigoureux, créatif et profondément attaché à son art.

Un réalisateur engagé et primé

La filmographie de Van Mabadi compte plusieurs œuvres notables, parmi lesquelles Le Pacte de l’amour, Vacances à plein ciel, Amour ou sentiment et Mami Wata et le mystère d’Iveza. À travers ces productions, il explorait les émotions humaines, les réalités sociales et les mythes populaires avec sensibilité et précision. Son regard d’auteur s’est également illustré dans le court-métrage Le Poids du silence, qui a été primé lors d’un festival africain. Cette distinction a consacré la qualité de son écriture et sa maîtrise de la narration.

Un atelier animé par le cinéaste

Son parcours témoigne d’une volonté constante de professionnaliser et de structurer le secteur audiovisuel gabonais. De Mouila aux plateaux internationaux, il a consacré sa vie à raconter des histoires ancrées dans la réalité gabonaise. Ses œuvres constituent aujourd’hui un patrimoine culturel précieux pour les générations futures. Son engagement dépasse ainsi le simple cadre artistique pour s’inscrire dans une dynamique de transmission.

L’émotion de la communauté artistique

L’Atelier dramatique « Expression 7 », dont il fut membre, a également rendu hommage à l’artiste dans un message poignant. « C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du décès de notre cher frère Oumar Van Mabadi, survenu à Nantes, en France, des suites d’une maladie », indique le communiqué parvenu à Info241. L’association rappelle qu’il avait incarné avec brio le rôle de Bradock dans la série Shanice, un personnage « qui restera à jamais gravé dans nos mémoires ». Elle souligne qu’il était devenu, au fil des années, l’un des réalisateurs de renom du Gabon grâce à son talent et à son engagement.

« Nous gardons de lui l’image d’un homme passionné, créatif et profondément humain, qui a marqué durablement le monde du cinéma gabonais », poursuit le texte. L’Atelier adresse ses condoléances à sa famille, à ses proches et à l’ensemble de la communauté artistique. La disparition de Van Mabadi laisse un vide immense dans le paysage audiovisuel national. Son nom, associé à une génération montante du cinéma gabonais, restera gravé dans la mémoire collective.